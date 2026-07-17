В поисках ускользающих мгновений: импрессионическая живопись Марины Зуевой

В экспозиции - произведения разных лет, относящиеся к жанру импрессионического реализма и выполненные в технике масляной живописи. Живописные полотна приглашают зрителя к неспешному созерцанию романтического городского пейзажа, природы дубрав и березовых рощ, закатов во время оттепели, когда земля только освобождается от снежных оков зимы.

Марина Зуева - художник, для которого живопись является отражением души. Каждая картина - это отдельная история о том, как время, свет и эмоции отразились в сердце автора. Работы художника - не просто пейзажи, это стремление удержать миг, поймать ускользающее состояние природы и передать его зрителю с помощью кисти и холста. Почему художнику захотелось остановить именно это мгновение? Какими чувствами оно было окрашено? Каждый может найти свой ответ на эти вопросы, разглядывая эти произведения.

Марина Зуева родилась в Ленинграде. В 2021 году окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица. Ученица эксперта-живописца и члена Совета художников России Вугара Мамедова.

«Мои первые прикосновения к живописи – это теплое крылечко в деревне Кургино и старые акварельные кюветы, пахнущие временем, - вспоминает художница. - Их передала мне бабушка. Эти краски не пылились в бездействии – они дышали творчеством, а бабушка Вера хранила их с той особенной нежностью, с какой сама писала утонченные цветочные композиции на деревянных дощечках. Помню их воздушную, пронзительную современность. К слову, именно такие букеты сейчас в моде. Я выходила с кистями на крылечко, чтобы остановить время и укротить на листе ватмана буйный хмель, оплетавший веранду, почувствовать его своенравную графику изгибов. И это была истинная магия, подчиненная рождению образа.

Так тянется нить моего творческого пути. Ребенком я грезила по черно-белым снимкам пейзажей Валаама и робко повторяла в цвете деревянное зодчество. Теперь я – счастливый странник, исследователь, который может отправиться в путешествие по зову сердца и писать маслом с натуры, деликатно сохраняя в красках трепет первого впечатления».

Марина Зуева - участница многочисленных выставок и автор персональных экспозиций в Москве, Санкт-Петербурге, Пушкине, Ленинградской области, Великом Новгороде. В 2018 году, после длительного путешествия-исследования по природным памятникам Южной Карелии, была приглашена с серией живописных полотен цикла «Карелия» к участию в фестивале финно-угорских народностей «Юханнус».

Многие работы художницы находятся в частных коллекций именитых компаний Санкт-Петербурга, Москвы, Европы,

КНР. В 2006 году на персональной выставке Марины Зуевой «Тонкие материи» в Дружногорской поселковой библиотеке была представлена книга Сергея Павлова «Бессмертный полк земли Дружногорской», иллюстрации к которой выполнены художницей.

Выставка «Отражения» Марины Зуевой будет работать в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина до 7 августа 2026 года.

Юлия Лысанюк