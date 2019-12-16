«Наш мир мы строим вместе»

На нашей планете проживает огромное количество людей. И все они разные: разной национальности, разного цвета кожи, разного вероисповедания. Все они имеют свои традиции и обычаи, свой взгляд и вкус. Но так хочется, чтоб все они дружно жили!

Что такое толерантность, на чём она основывается, легко ли быть толерантным человеком – об этом и многом другом ребята узнали во время дружеского общения за круглым столом. Они в игровой форме познакомились с качествами толерантного человека - такими, как милосердие, сострадание, уважение, терпение, внимание, доброта, понимание, прощение.

Библиотекарь прочитала учащимся китайскую притчу «Ладная семья», узбекскую сказку о злом сыне, сказку про девушку, а также стихотворения «Сказочка о счастье» Ирины Токмаковой и «Мы разные» Яны Дубенской. Школьники проанализировали каждое произведение, его основную мысль, обсудили поступки героев. Они высказывали свое мнение о том, как бы они поступили, оказавшись на месте главных героев. Затем посмотрели поучительный видеоролик о том, как дельфин приходит на помощь и спасает собаку от акулы. Из него ребята поняли, что даже животные проявляют доброту и сострадание.

Не обошлось и без различных заданий. Дети увлеченно вставляли «волшебные слова» в предложения, заканчивали фразы пословиц и поговорок. Они сделали своё «дерево толерантности», на котором вскоре распустились зеленые листочки. Но прежде они написали на них качества толерантного человека.

А закончилось наше мероприятие на очень приятной и дружеской ноте – играми, в которых дети принимали активное участие. В «игре-приветствии» необходимо было найти себе пару (жителя той же страны, что и он) и поприветствовать способом, указанным в карточке. С большим интересом они участвовали и в играх «Звали, зовут, будут звать» и «Слова-комплименты». Ребята получили заряд бодрости и хорошего настроения! Надеюсь, что это мероприятие оставило в душах ребят глубокий след, и, быть может, что-то поменяло в них.

Ирина Федорова, главный библиотекарь Сяськелевской библиотеки