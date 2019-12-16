«Наш мир мы строим вместе»

На
нашей планете проживает огромное количество людей. И все они разные: разной
национальности, разного цвета кожи, разного вероисповедания. Все они имеют свои
традиции и обычаи, свой взгляд и вкус. Но так хочется, чтоб все они дружно
жили!
Что
такое толерантность, на чём она основывается, легко ли быть толерантным
человеком – об этом и многом другом ребята узнали во время дружеского общения
за круглым столом. Они в игровой форме познакомились с качествами толерантного
человека - такими, как милосердие, сострадание, уважение, терпение, внимание,
доброта, понимание, прощение.
Библиотекарь
прочитала учащимся китайскую притчу «Ладная семья», узбекскую сказку о злом
сыне, сказку про девушку, а также стихотворения «Сказочка о счастье» Ирины
Токмаковой и «Мы разные» Яны Дубенской. Школьники проанализировали каждое
произведение, его основную мысль, обсудили поступки героев. Они высказывали
свое мнение о том, как бы они поступили, оказавшись на месте главных героев.
Затем посмотрели поучительный видеоролик о том, как дельфин приходит на помощь
и спасает собаку от акулы. Из него ребята поняли, что даже животные проявляют
доброту и сострадание.
Не
обошлось и без различных заданий. Дети увлеченно вставляли «волшебные слова» в
предложения, заканчивали фразы пословиц и поговорок. Они сделали своё «дерево
толерантности», на котором вскоре распустились зеленые листочки. Но прежде они написали на них качества
толерантного человека.
А закончилось наше мероприятие на очень
приятной и дружеской ноте – играми, в которых дети принимали активное участие.
В «игре-приветствии» необходимо было найти себе пару (жителя той же страны, что
и он) и поприветствовать способом, указанным в карточке. С большим интересом
они участвовали и в играх «Звали, зовут, будут звать» и «Слова-комплименты».
Ребята получили заряд бодрости и хорошего настроения! Надеюсь, что это мероприятие оставило в душах
ребят глубокий след, и, быть может, что-то поменяло в них.
Ирина
Федорова, главный библиотекарь Сяськелевской библиотеки