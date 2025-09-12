Газ пришёл в Кирлово и Пегелево Гатчинского округа

В пуске газа принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

«За последние пять лет мы газифицировали более 200 населённых пунктов Ленинградской области и добились полной синхронизации работы с «Газпромом». Мы не просто подключаем дома — вместе даём газ коммунальным службам и объектам экономики, работаем как единая команда. В новой пятилетке в планах ещё 366 населённых пунктов, и я уверен, что все цели будут достигнуты. Газификация — это тепло и комфорт в домах людей и шаг к развитию всей территории», — отметил Александр Дрозденко.

«Лучшая оценка работы газовиков – это позитивная обратная связь от жителей России, дома которых стали теплыми, комфортными и уютными благодаря газификации страны. 2025 год стал годом подключений. Для нас важно, чтобы газ «работал» и служил людям. В рамках догазификации в регионах РФ газифицированы уже около 947 тыс. домовладений, и эта цифра продолжает расти каждый день», – сказал Сергей Густов.

В деревне Кирлово построен распределительный газопровод протяжённостью 2,3 км, что позволит газифицировать 77 домовладений. В деревне Пегелево проложено 3,8 км сетей для 48 домовладений. Всего к газу будут подключены 125 домов.

В Гатчинском округе за период 2015–2025 годов реализовано 6 межпоселковых и 13 распределительных газопроводов общей протяжённостью 90 км. Газифицировано 122 населённых пункта.

За последние десять лет в Ленинградской области построено 77 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью свыше 1000 км, газифицировано 203 населённых пункта. В проекте программы на 2026–2030 годы предусмотрено строительство 115 межпоселковых газопроводов протяжённостью около 3 тысяч км для газификации 366 населённых пунктов.

Для снижения затрат жителей на газификацию в области действует порядок предоставления субсидий до 300 тысяч рублей на проведение сетей внутри участка и покупку оборудования. Кроме того, можно использовать средства регионального материнского капитала.