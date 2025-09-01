Как Гатчина отметит День города в 2025 году

В программе праздника «Славься, Гатчина!» - концерты, экскурсии, фестивали и выставки на разных площадках. Присоединяйтесь!

- 10.00 - церемония возложения цветов у стелы «Город воинской славы»;

- 10.00 и 13.00 - старт экскурсий «Прогулка по Гатчине» и «Гатчина: вчера и сегодня». Гости первой пройдут по историческим объектам и старинной части города, раскроют секрет Ленина и увидятся с Куприным. Второй маршрут проведет по центру Гатчины. Стоимость 150 руб./чел. Запись обязательна по телефону Музея города Гатчины: 8-81371-214-66.

- 10.30 - духовой оркестр подарит концерт у музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова (Гатчина, ул.Чкалова, 66);

- 11.00 - открытие «Книжного бульвара». Литературно-краеведческая программа пройдет у спорткомплекса «Волна» на ул. К. Подрядчикова;

- 11.30 - эстрадно-духовой оркестр Гатчинской филармонии даст концерт на улице Соборной у дома №18;

- 12.00 - игровая программа «Городские таланты» в сквере «Юность»;

- 12.00 - литературно-исторический праздник «Чудная штука - эта жизнь», посвященный 155-летию со дня рождения Куприна, соберет гостей в сквере Николая Терентьева и Гатчинском дворике на ул. Красной. Будут «Битва поэтов», шоу дворников, мода эпохи Куприна, танцы и интерактивы. Каждый сможет посетить почтовое отделение начала ХХ века, позвонить по старинному телефону, попробовать себя в эпистолярном жанре, написать и отправить настоящее письмо

- 13.00 - музыкальный фестиваль «Поющая Гатчина» на Театральной площади познакомит с талантливыми исполнителями и позволит спеть любимые песни самим;

- 13.00 – «Эхо ХХХI кинофестиваля «Литература и кино» в киноконцертном зале «Победа» представит ленты-победители кинофорума.

- 14.00 - танцевальный фестиваль «Танцующая Гатчина» на площади С. Богданова объединит лучшие коллективы Гатчинского округа и всех, кто любит самые разные танцы;

-15.00 - художественная экспозиция «Наша любимая Гатчина» и краеведческая книжно-иллюстративная выставка «Гатчина - город особый, огромный открытый музей» откроются в ТРК «Пилот» на ул. Генерала Кныша, 2;

- 15.00 и 17.00 - пешеходная экскурсия «Город творческих историй» расскажет живые истории великих деятелей искусства, прославляющих не только Гатчину, но и всю Россию. Место сбора: Информационно-туристский центр «Гатчина» (ул. Соборная, 3). Продолжительность - 2 часа. Стоимость участия: взрослый — 300 рублей, льготники — 200 рублей, дети до 7 лет — бесплатно. Запись и вопросы по телефону: 8-81371-200-60;

- 18:00-21.00 - концерт под открытым небом «Гатчинские встречи» соберет друзей на площади у городского Дома культуры. Среди звездных участников – шоу-группа «Доктор Ватсон», Наталия Гулькина, Кай Метов и многие другие.