Дружногорский спортсмен вошел в тройку лучших

«Nosov Cup» – это площадка, ежегодно собирающая тысячи юных дзюдоистов со всей России и ряда зарубежных стран. В 2019 году турнир проходил в восьмой раз.

- Моя команда из года в год старается сделать Кубок Носова одним из лучших детских турниров в России, именно поэтому нами было принято решение разделить, для удобства участников, соревнования на два дня. Также мы учли многочисленные просьбы тренеров и включили в программу девушек. Мы уверены в том, что кубок пройдет на очень высоком уровне» - заявил перед началом соревнований бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов, чье имя носит турнир.

Воспитанник Дружногорского физкультурно-спортивного центра «Росич» Денис Пелевин стал бронзовым призером в своей категории. Мы поздравляем Дениса и его тренеров с этой достойной победой!