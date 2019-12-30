Дружногорский спортсмен вошел в тройку лучших

«Nosov Cup» – это площадка, ежегодно собирающая тысячи юных дзюдоистов со всей России и ряда зарубежных стран. В 2019 году турнир проходил в восьмой раз.
- Моя команда из года в
год старается сделать Кубок Носова одним из лучших детских турниров в России,
именно поэтому нами было принято решение разделить, для удобства участников,
соревнования на два дня. Также мы учли многочисленные просьбы тренеров и
включили в программу девушек. Мы уверены в том, что кубок пройдет на очень
высоком уровне» - заявил перед началом соревнований бронзовый призер Олимпийских
игр по дзюдо Дмитрий Носов, чье имя носит турнир.
Воспитанник
Дружногорского физкультурно-спортивного центра «Росич» Денис Пелевин стал
бронзовым призером в своей категории. Мы поздравляем Дениса и его тренеров с
этой достойной победой!