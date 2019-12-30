Дружногорский спортсмен вошел в тройку лучших

Дружногорский спортсмен вошел в тройку лучших

С 21 по 22 декабря в подмосковном городе Люберцы во Дворце спорта «Триумф» проходил турнир по дзюдо NOSOV CUP VIII, на котором достойно выступил дружногорский спортсмен.

Рубрики : Спорт     30 Dec 2019

«Nosov Cup» – это площадка, ежегодно собирающая тысячи юных дзюдоистов со всей России и ряда зарубежных стран. В 2019 году турнир проходил в восьмой раз.

- Моя команда из года в год старается сделать Кубок Носова одним из лучших детских турниров в России, именно поэтому нами было принято решение разделить, для удобства участников, соревнования на два дня. Также мы учли многочисленные просьбы тренеров и включили в программу девушек. Мы уверены в том, что кубок пройдет на очень высоком уровне» - заявил перед началом соревнований бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов, чье имя носит турнир.

Воспитанник Дружногорского физкультурно-спортивного центра «Росич» Денис Пелевин стал бронзовым призером в своей категории. Мы поздравляем Дениса и его тренеров с этой достойной победой!

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