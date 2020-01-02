ЗОЖ-ники Гатчины начали новый год с традиционной пробежки

С каждым годом количество желающих начать новый год легкоатлетическим пробегом и веселой разминкой растет. На этот раз «Гатчинские пробежки» установили очередной рекорд – у новогодней елки на Въезде в Гатчине собрались более 80 человек.

- Это доказывает, что мы движемся в правильном направлении. И еще это очень классное начало года – позитивное, спортивное, в кругу единомышленников, - написал основатель движения «Гатчинские пробежки» Олег Семенов в одноименной группе ВКонтакте, - Мы завели будильники, перебороли желание отдохнуть после новогодней ночи и остаться дома. Собрались вместе, размялись и побежали – удивляя и поздравляя прохожих, запуская по их нейронным цепочкам мысли о чуть более здоровом образе жизни.

Спортсмены пробежали по проспекту 25 Октября до улицы Соборной, где сделали зарядку и вернулись обратно. Постоянный участник «Гатчинских пробежек», главный специалист районного спорткомитета Наталья Короткова традиционно взяла на себя проведение общей разминки перед стартом и зарядки на улице Соборной. Один из участников акции – чемпион Европы по гиревому спорту Андрей Шарапов выполнил свои новогодние «20 х 20» – это 400 подъемов гири весом 24 кг, что, несомненно, достойно большого уважения.

К гатчинским спортсменам присоединились гости из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга. Параллельно такую же пробежку совершили их единомышленники в Турции, Белоруссии. Завершился пробег традиционным чаепитием на финише с кулинарными шедеврами спортсменов.

- Спасибо каждому, кто бежал сегодня! Вы – крутые. И мы очень гордимся знакомством с каждым из вас – с людьми, которые показывают пример своей жизнью и реальными делами, - написал Олег Семенов после пробежки.

Мы присоединяемся к его словам, гордимся гатчинскими спортсменами и призываем всех к здоровому образу жизни в 2020 году!

По информации общественного движения «Гатчинские пробежки»

Фото: группа «Гатчинские пробежки» в социальной сети ВКонтакте