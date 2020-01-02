ЗОЖ-ники Гатчины начали новый год с традиционной пробежки

С
каждым годом количество желающих начать новый год легкоатлетическим пробегом и
веселой разминкой растет. На этот раз «Гатчинские пробежки» установили очередной рекорд – у новогодней елки на Въезде в Гатчине собрались более 80 человек.
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Это доказывает, что мы движемся в правильном направлении. И еще это очень
классное начало года – позитивное, спортивное, в кругу единомышленников, - написал
основатель движения «Гатчинские пробежки» Олег Семенов в одноименной группе
ВКонтакте, - Мы завели будильники, перебороли желание отдохнуть после новогодней
ночи и остаться дома. Собрались вместе, размялись и побежали – удивляя и
поздравляя прохожих, запуская по их нейронным цепочкам мысли о чуть более
здоровом образе жизни.
Спортсмены
пробежали по проспекту 25 Октября до улицы Соборной, где сделали зарядку и вернулись
обратно. Постоянный участник «Гатчинских пробежек», главный специалист
районного спорткомитета Наталья Короткова традиционно взяла на себя проведение общей
разминки перед стартом и зарядки на улице Соборной. Один из участников акции – чемпион
Европы по гиревому спорту Андрей Шарапов выполнил свои новогодние «20 х 20» –
это 400 подъемов гири весом 24 кг, что, несомненно, достойно большого уважения.
К гатчинским спортсменам присоединились гости из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга. Параллельно такую же пробежку совершили их единомышленники в Турции, Белоруссии. Завершился пробег традиционным чаепитием на финише с кулинарными шедеврами спортсменов.
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Спасибо каждому, кто бежал сегодня! Вы – крутые. И мы очень гордимся
знакомством с каждым из вас – с людьми, которые показывают пример своей жизнью
и реальными делами, - написал Олег Семенов после пробежки.
Мы
присоединяемся к его словам, гордимся гатчинскими спортсменами и призываем всех
к здоровому образу жизни в 2020 году!
По
информации общественного движения «Гатчинские пробежки»
Фото:
группа «Гатчинские пробежки» в социальной сети ВКонтакте