«Котошеф Гатчины» призывает взять шефство над кошками

«Котошеф» – это интернет платформа для неравнодушных людей, которая помогает каждому внести свой вклад в решение проблемы бездомных животных. «Котошеф» – проект Фонда «В Будущее!», созданного в 2018 году под руководством генерального директора Анны Лавриненко при поддержке Фонда президентских грантов.

Как рассказывают руководители сообщества «Котошеф», они постарались посмотреть на проблему бездомных животных со всех сторон и создать набор простых и удобных в использовании инструментов, которые помогут каждому принять участие в ее решении.

«Котошеф Гатчина» – для гатчинских кошек и их опекунов

С недавнего времени в некоторых зоомагазинах и ветеринарных клиниках нашего города появились яркие плакаты «Уличные котята счастливы не бывают!», «Накорми, обогрей, стерилизуй!» и другие. Распространением информационных листовок занимаются участники сообщества «Котошеф Гатчина» - волонтеры Ольга и Елена, которые рассказали в интервью нашей газете о своей помощи бездомным муркам и барсикам.

- Моя история помощи безнадзорным кошкам началась зимой 2011 года, когда я забрала домой с улицы беременную кошку с обмороженными лапами. Всех котят мы тогда пристроили в добрые руки. Потом было еще много других кошек, которым мы помогали, и стало очевидно, что нужно что-то менять в самой системе оказания помощи бездомным животным, иначе можно бесконечно пристраивать очередные пометы новорожденных дворовых котят, - начала свой рассказ Елена.

Изучая информацию в интернете, Ольга и Елена случайно нашли сайт Котошеф.ру, на котором были представлены четкие инструкции по взаимодействию с уличными кошками, а также масса полезной информации для создания удобной, а главное, общей среды обитания уличных кошек и людей. На сайте подробно и пошагово описано, как помочь беспризорным кошкам в своем дворе, в том числе, как собрать деньги на стерилизацию, как понять, нужна ли кошке помощь, дикая перед вами кошка или бывшедомашняя, как выбрать ветклинику и многое другое. Постепенно у гатчинских волонтеров и московских котошефов завязалась дружба и появилась группа ВКонтакте «Котошеф Гатчина».

- На сайте Котошеф.ру предложено готовое решение на все или почти на все случаи, когда вы встретите бездомную кошку и решите в этот раз не пройти мимо. Нам близки такие простые и понятные идеи. С помощью группы «Котошеф Гатчина» мы хотим привлечь внимание гатчинцев к проблеме бездомных кошек, живущих в наших дворах, поделиться своим опытом и оказать поддержку опекунам и кормильцам бездомных кошек, - добавила Ольга.

В Гатчине уже существует несколько зоозащитных групп. Их деятельность направлена на помощь животным, оказавшимся в беде. Участники сообщества «Котошеф Гатчина» приоритетом для себя выбрали уменьшение количества кошек на улицах с помощью гуманного способа, а именно стерилизации и возвращения их в среду обитания.

По мнению гатчинских котошефов, диким кошкам, которые родились и выросли на улице, не нужен дом в привычном его понимании. Им нужен теплый подвал и добрые жильцы дома, готовые кормить своих хвостатых соседей. Домашним кошкам, оказавшимся на улице, самостоятельно не выжить, им обязательно нужно найти новый дом. Но и тех, и других необходимо стерилизовать или кастрировать.

Между жестокостью и здравым смыслом

Котошефы Гатчины часто сталкиваются с мнением, что возвращать кошку после стерилизации на улицу или в привычный для нее подвал многоквартирного дома – жестоко. Если речь идет о котятах или молодых кошках, то приучить их жить дома с хозяевами, еще можно. Взрослые кошки, родившиеся и выросшие на улице, уже привыкли к вольной жизни.

- Жестоко, на наш взгляд, - это бесконтрольное размножение кошек, гибель котят от естественных причин или причинения им вреда людьми. Сытые, стерилизованные дворовые кошки – это надежная защита дома от грызунов и непрошенных хвостатых гостей из других дворов, - говорит Ольга.

Как сделать двор «котоправильным»?

Волонтеры проводили эксперимент, следуя пошаговой инструкции на сайте Котошеф.ру. В нем принимала участие жительница одного из домов Гатчины, во дворе которого она подкармливала кошек и переживала за судьбу постоянно появляющихся котят.

Волонтеры разместили объявление на всех подъездах с просьбой о помощи и собрали нужную сумму. Всех кошек поймали, стерилизовали и выпустили в прежнее место. За ходом эксперимента наблюдали многие жители этого двора. В какой-то степени общее дело их даже сблизило.

- Но собрать деньги – не самое сложное. Сложно бывает найти передержку, где кошка будет находиться после операции, прежде чем вернется на улицу или к новым хозяевам, - рассказывает Елена.

Вместе со своими единомышленниками она смогла навести порядок у себя во дворе и в нескольких соседних дворах. Последняя кошка из дворового прайда была стерилизована в июле 2019 года. Все коты сегодня – на условном учете. Котята больше не рождаются, а кошки чувствуют себя превосходно.

- В Гатчине уже существует несколько «котоправильных дворов», где все кошки стерилизованы, обработаны от блох, их кормят и опекают, они здоровы, активны и живут своей довольно интересной кошачьей жизнью, - сказала Ольга.

Для того, чтобы это стало возможным и в других дворах, котошефы Гатчины пытаются создать для настоящих и будущих волонтеров полезную инфраструктуру. В рекомендуемых ими клиниках ветеринары умеют и готовы работать с дикими кошками. Котошефам Гатчины доступны специальные скидки для стерилизации бездомных кошек. На средства частных пожертвований они приобрели кошколовки и готовы предоставить их бесплатно в пользование. Также они организовали специальную передержку на послеоперационный период для кошек.

Приют – не место для кошек

При этом волонтеры выступают против того, чтобы сдавать после стерилизации диких кошек в приюты. Там кошки содержатся достаточно скученно. Такая атмосфера для них является сильным стрессом, при котором все хронические и не очень болячки начинают обостряться, что ведет к гибели животного. Шансы найти дом для дикой кошки из приюта равны нулю. Получается, что такие животные обречены находиться в клетке до самой смерти. Небольшие, частные приюты с хорошими условиями содержания должны быть временной мерой для бывших домашних кошек, которые по каким-то причинам оказались на улице.

Помогая кошкам, не забывай о себе

По словам гатчинских котошефов, в процессе помощи бездомным животным крайне важно здраво оценивать свои силы и ресурсы, чтобы не произошло эмоциональное выгорание. Лучше ограничиться небольшой территорией – свой двор и три-четыре двора в округе, чем пытаться объять необъятное.

Как решить проблему и можно ли?

На вопрос, в чем причина появления большого количества бездомных животных, котошефы Гатчины называют низкую культуру содержания домашних животных в России.

- Некоторые жалостливые хозяева сначала дают своим кошкам рожать по два раза в год, мотивируя это природными инстинктами, а потом просто выбрасывают котят на улицу или что похуже, - говорит Ольга.

Часто кошки оказываются на улице, потому что изначально были не членами семьи, а игрушкой для детей. Дачники летом заводят животных на своем приусадебном участке, а потом, возвращаясь домой, бросают их на произвол судьбы. Одна из самых частых ситуаций, когда родственники умершего человека выбрасывают на улицу его питомцев, принимая в наследство только жилье. В целом, по мнению гатчинских волонтеров, в России будет сложно полностью решить проблему безнадзорных животных, особенно кошек.

В любом случае, начинать решать проблему, по мнению котошефов, нужно с пропаганды стерилизации домашних кошек, так как большинство уличных кошек – это выброшенные на улицу домашние питомцы. Также необходимо повышать грамотность и ответственность людей «за тех, кого приручили». Тут было бы полезно проводить тематические уроки биоэтики в школах и рассказывать детям об ответственности за домашнее животное и гуманном отношении к уличным кошкам.

- У нас очень большая по площади страна. В некоторых европейских государствах вообще нет бездомных собак и кошек, все животные имеют чипы. Установить, чей питомец оказался на улице, и в случае необходимости привлечь к ответственности виновного, не составит труда. В России каждый регион самостоятельно выстраивает свою систему обращения с уличными животными, несмотря на общий федеральный закон. В деревнях вообще люди не понимают и не принимают идею стерилизации кошек, а во многих населенных пунктах даже нет такой возможности. Самая главная причина, почему эта проблема трудно решаема сегодня, – неосведомленность и даже невежественность людей. Просвещение, информирование, доступность ветеринарных услуг способствовали бы улучшению ситуации. Поэтому в масштабах страны решить проблему пока невозможно, а в масштабах одного города или поселка – вполне реально, - считает Елена.