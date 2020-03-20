«Котошеф Гатчины» призывает взять шефство над кошками

«Котошеф» – это интернет
платформа для неравнодушных людей, которая помогает каждому внести свой вклад в
решение проблемы бездомных животных. «Котошеф» – проект Фонда «В Будущее!»,
созданного в 2018 году под руководством генерального директора Анны Лавриненко
при поддержке Фонда президентских грантов.
Как рассказывают
руководители сообщества «Котошеф», они постарались посмотреть на проблему
бездомных животных со всех сторон и создать набор простых и удобных в
использовании инструментов, которые помогут каждому принять участие в ее
решении.
«Котошеф
Гатчина» – для гатчинских кошек и их опекунов
С недавнего времени в
некоторых зоомагазинах и ветеринарных клиниках нашего города появились яркие
плакаты «Уличные котята счастливы не бывают!», «Накорми, обогрей, стерилизуй!»
и другие. Распространением информационных листовок занимаются участники
сообщества «Котошеф Гатчина» - волонтеры Ольга и Елена, которые рассказали в
интервью нашей газете о своей помощи бездомным муркам и барсикам.
- Моя история помощи
безнадзорным кошкам началась зимой 2011 года, когда я забрала домой с улицы
беременную кошку с обмороженными лапами. Всех котят мы тогда пристроили в
добрые руки. Потом было еще много других кошек, которым мы помогали, и стало
очевидно, что нужно что-то менять в самой системе оказания помощи бездомным
животным, иначе можно бесконечно пристраивать очередные пометы новорожденных
дворовых котят, - начала свой рассказ Елена.
Изучая информацию в
интернете, Ольга и Елена случайно нашли сайт Котошеф.ру, на котором были
представлены четкие инструкции по взаимодействию с уличными кошками, а также
масса полезной информации для создания удобной, а главное, общей среды обитания
уличных кошек и людей. На сайте подробно и пошагово описано, как помочь
беспризорным кошкам в своем дворе, в том числе, как собрать деньги на стерилизацию,
как понять, нужна ли кошке помощь, дикая перед вами кошка или бывшедомашняя,
как выбрать ветклинику и многое другое. Постепенно у гатчинских волонтеров и
московских котошефов завязалась дружба и появилась группа ВКонтакте «Котошеф
Гатчина».
- На сайте Котошеф.ру
предложено готовое решение на все или почти на все случаи, когда вы встретите
бездомную кошку и решите в этот раз не пройти мимо. Нам близки такие простые и
понятные идеи. С помощью группы «Котошеф Гатчина» мы хотим привлечь внимание
гатчинцев к проблеме бездомных кошек, живущих в наших дворах, поделиться своим
опытом и оказать поддержку опекунам и кормильцам бездомных кошек, - добавила
Ольга.
В Гатчине уже существует
несколько зоозащитных групп. Их деятельность направлена на помощь животным,
оказавшимся в беде. Участники сообщества «Котошеф Гатчина» приоритетом для себя
выбрали уменьшение количества кошек на улицах с помощью гуманного способа, а
именно стерилизации и возвращения их в среду обитания.
По мнению гатчинских
котошефов, диким кошкам, которые родились и выросли на улице, не нужен дом в
привычном его понимании. Им нужен теплый подвал и добрые жильцы дома, готовые
кормить своих хвостатых соседей. Домашним кошкам, оказавшимся на улице,
самостоятельно не выжить, им обязательно нужно найти новый дом. Но и тех, и
других необходимо стерилизовать или кастрировать.
Между
жестокостью и здравым смыслом
Котошефы Гатчины часто
сталкиваются с мнением, что возвращать кошку после стерилизации на улицу или в
привычный для нее подвал многоквартирного дома – жестоко. Если речь идет о
котятах или молодых кошках, то приучить их жить дома с хозяевами, еще можно.
Взрослые кошки, родившиеся и выросшие на улице, уже привыкли к вольной жизни.
- Жестоко, на наш взгляд,
- это бесконтрольное размножение кошек, гибель котят от естественных причин или
причинения им вреда людьми. Сытые, стерилизованные дворовые кошки – это
надежная защита дома от грызунов и непрошенных хвостатых гостей из других
дворов, - говорит Ольга.
Как
сделать двор «котоправильным»?
Волонтеры проводили
эксперимент, следуя пошаговой инструкции на сайте Котошеф.ру. В нем принимала
участие жительница одного из домов Гатчины, во дворе которого она подкармливала
кошек и переживала за судьбу постоянно появляющихся котят.
Волонтеры разместили
объявление на всех подъездах с просьбой о помощи и собрали нужную сумму. Всех
кошек поймали, стерилизовали и выпустили в прежнее место. За ходом эксперимента
наблюдали многие жители этого двора. В какой-то степени общее дело их даже
сблизило.
- Но собрать деньги – не
самое сложное. Сложно бывает найти передержку, где кошка будет находиться после
операции, прежде чем вернется на улицу или к новым хозяевам, - рассказывает
Елена.
Вместе со своими
единомышленниками она смогла навести порядок у себя во дворе и в нескольких
соседних дворах. Последняя кошка из дворового прайда была стерилизована в июле
2019 года. Все коты сегодня – на условном учете. Котята больше не рождаются, а
кошки чувствуют себя превосходно.
- В Гатчине уже
существует несколько «котоправильных дворов», где все кошки стерилизованы,
обработаны от блох, их кормят и опекают, они здоровы, активны и живут своей
довольно интересной кошачьей жизнью, - сказала Ольга.
Для того, чтобы это стало
возможным и в других дворах, котошефы Гатчины пытаются создать для настоящих и
будущих волонтеров полезную инфраструктуру. В рекомендуемых ими клиниках
ветеринары умеют и готовы работать с дикими кошками. Котошефам Гатчины доступны
специальные скидки для стерилизации бездомных кошек. На средства частных
пожертвований они приобрели кошколовки и готовы предоставить их бесплатно в
пользование. Также они организовали специальную передержку на послеоперационный
период для кошек.
Приют
– не место для кошек
При этом волонтеры
выступают против того, чтобы сдавать после стерилизации диких кошек в приюты.
Там кошки содержатся достаточно скученно. Такая атмосфера для них является
сильным стрессом, при котором все хронические и не очень болячки начинают
обостряться, что ведет к гибели животного. Шансы найти дом для дикой кошки из приюта
равны нулю. Получается, что такие животные обречены находиться в клетке до
самой смерти. Небольшие, частные приюты с хорошими условиями содержания должны
быть временной мерой для бывших домашних кошек, которые по каким-то причинам
оказались на улице.
Помогая
кошкам, не забывай о себе
По словам гатчинских
котошефов, в процессе помощи бездомным животным крайне важно здраво оценивать
свои силы и ресурсы, чтобы не произошло эмоциональное выгорание. Лучше
ограничиться небольшой территорией – свой двор и три-четыре двора в округе, чем
пытаться объять необъятное.
Как решить проблему и
можно ли?
На вопрос, в чем причина
появления большого количества бездомных животных, котошефы Гатчины называют
низкую культуру содержания домашних животных в России.
- Некоторые жалостливые
хозяева сначала дают своим кошкам рожать по два раза в год, мотивируя это
природными инстинктами, а потом просто выбрасывают котят на улицу или что
похуже, - говорит Ольга.
Часто кошки оказываются
на улице, потому что изначально были не членами семьи, а игрушкой для детей.
Дачники летом заводят животных на своем приусадебном участке, а потом,
возвращаясь домой, бросают их на произвол судьбы. Одна из самых частых
ситуаций, когда родственники умершего человека выбрасывают на улицу его
питомцев, принимая в наследство только жилье. В целом, по мнению гатчинских
волонтеров, в России будет сложно полностью решить проблему безнадзорных
животных, особенно кошек.
В любом случае, начинать
решать проблему, по мнению котошефов, нужно с пропаганды стерилизации домашних
кошек, так как большинство уличных кошек – это выброшенные на улицу домашние
питомцы. Также необходимо повышать грамотность и ответственность людей «за тех,
кого приручили». Тут было бы полезно проводить тематические уроки биоэтики в
школах и рассказывать детям об ответственности за домашнее животное и гуманном
отношении к уличным кошкам.
- У нас очень большая по
площади страна. В некоторых европейских государствах вообще нет бездомных собак
и кошек, все животные имеют чипы. Установить, чей питомец оказался на улице, и
в случае необходимости привлечь к ответственности виновного, не составит труда.
В России каждый регион самостоятельно выстраивает свою систему обращения с
уличными животными, несмотря на общий федеральный закон. В деревнях вообще люди
не понимают и не принимают идею стерилизации кошек, а во многих населенных
пунктах даже нет такой возможности. Самая главная причина, почему эта проблема
трудно решаема сегодня, – неосведомленность и даже невежественность людей.
Просвещение, информирование, доступность ветеринарных услуг способствовали бы
улучшению ситуации. Поэтому в масштабах страны решить проблему пока невозможно,
а в масштабах одного города или поселка – вполне реально, - считает Елена.