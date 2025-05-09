Война и мир – глазами художников-педагогов

Выставка получилось многоплановой. Свое название – «Война и мир» – она получила неспроста: работы в экспозиции перекликаются друг с другом, с войной и мирной жизнью.

- Идея этой выставки возникла спонтанно, но абсолютно неслучайно, ведь она посвящена одной из самых памятных дат в истории нашей страны – 80-летию Великой Победы, – говорит директор ДХШ города Гатчины Марина Атаманюк. - Выставка получилась очень разножанровой, но гармоничной по своей сути. В экспозиции представлены как работы, непосредственно связанные с военной темой, так и посвященные мирному времени – натюрморты, пейзажи.

Композиционные работы Марины Фазановой и Дарьи Рубцовой рассказывают о войне минувшей и войне нынешней.

На выставке можно увидеть акварельный триптих Анатолия Засидкевича, посвященный знаменитой книге «А зори здесь тихие...»

- С одной стороны, это вроде бы мирная картина: Карелия, туманные перелески и озера, – говорит Анатолий Федорович. - Но всё выглядит несколько иначе, если знать, что события в книге разворачивались в карельских местах. Именно здесь, в этих лесах и болотах, отважно сражались с немцами и погибли пятеро наших девчонок.

С «туманными» акварелями Анатолия Засидкевича контрастируют замечательные пейзажи Марины Атаманюк и Елизаветы Гречухиной, в которых отражены солнце и радость жизни.

Особый смысл в контексте выставки приобретают натюрморты – работы Ивана Ковшова и Алексея Михайлова.

- Казалось бы, простой натюрморт, но он может рассказать о многом, – говорит Анатолий Засидкевич. - Он может быть радостным, печальным и даже трагическим. Но через предметы, изображенные на нем, можно показать большую историю. Как раз через старые вещи передается дух эпохи, атмосфера давно минувших событий...

Среди всех работ выделяется выполненный в черно-бело-красных тонах триптих «Время» Ольги Кадушкиной-Пилипенко. Три связанных между собою панно выполнены без единого шва в технике валяния из шерсти.

Как рассказала художница, эта работа посвящена жизненному циклу человека: первая часть рассказывает о его рождении, вторая олицетворяет жизнь, третье панно посвящено угасанию и уходу из жизни.

- Мне захотелось показать, что по ту сторону черного всегда есть свет и жизнь, – говорит Ольга Владимировна. - Человек рождается из тьмы на свет, а спустя время уходит обратно. Жизнь, как известно, нелегка, в ней бывают и белые, и черные полосы. Подобно живительной силе их соединяет красный цвет. Таким образом, показана быстротечность нашего пребывания на земле и, с другой стороны, бесконечность существования всего живого в мире.

Почетными гостями выставки «Война и мир» стали ученики ее авторов – воспитанники детской художественной школы города Гатчины. В экспозиции представлены и работы их ровесников – керамика юных художников ДХШ разных лет. Эти небольшие трогательные фигурки, выставленные отдельно, также посвящены самому важному и торжественному празднику «со слезами на глазах» – Дню Победы.

- Нам всем очень важно и интересно понять друг друга, – говорит преподаватель истории искусств ДХШ Елена Айдынян. - Выставка получилась очень органичной: натюрморты, пейзажи и композиции взрослых мастеров дополнены керамическими работами юных художников. Тема войны и мира вообще очень многозначная. Слово «мир» можно трактовать по-разному: как отсутствие войны, как вся наша планета в целом, как то, к чему стремятся все люди, участвующие в войне. Ради этого всё сейчас у нас и происходит – ради мира на земле. Мне кажется, две эти темы очень символично и гармонично соединились на выставке – не столько с грустью и печалью, сколько со светом и с такой красивой надеждой. Тема войны и мира очень трудна и тяжела, и удивительно, что каждый из педагогов-художников нашел свой взгляд, порой очень неожиданный, на нее.

Выставку «Война и мир» работ педагогов детской художественной школы города Гатчины можно посетить в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина до 23 мая.

Юлия Лысанюк