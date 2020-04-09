Олег Богданов: «Сейчас не время пассионариев»

Директор
благотворительного фонда «Благо Дари» Олег Богданов получил в штабе несколько
заявок и вместе с исполнительным директором фонда Ольгой Гусевой отправился
обзванивать заявителей, чтобы послать к ним волонтеров.
- От фонда «Благо Дари»
участвует около 30 человек, – рассказывает Олег Богданов. – Но это не только
наши волонтеры: в их числе есть женщины из группы «Миссис Гатчина», спортсмены
из «Гатчинских пробежек», члены Добровольной народной дружины. Наш фонд
работает семь лет, все благотворительное движение проходит под нашей эгидой, и
люди готовы вставать под наш флаг, потому что доверяют. Мы всех объединили в
один диалог в социальной сети «ВКонтакте» и создали свое подразделение штаба,
чтобы уменьшить нагрузку на волонтерский штаб в Гатчинском комитете по
молодежной политике.
В Гатчине работа
построена так, что волонтер помогает рядом со своим домом. Но в сельской
местности другие расстояния, разброс населения большой. Волонтерам, которые
бескорыстно трудятся, рискуя собственным здоровьем, может понадобиться
содействие. Вот, кстати, звонил глава Кобринского поселения и пообещал помочь с
топливом для автомобилей волонтеров.
…Пока мы разговаривали,
Ольга Гусева обзванивала граждан, обратившихся за помощью.
- В штабе нам выдали пять
заявок по Гатчине, – поясняет Ольга Викторовна. – На Чкалова 82-летней женщине
нужно лекарство, на Карла Маркса – продукты. Три заявки с Аэродрома –
пенсионерка с улицы Слепнева просит привезти продукты; на улице Новоселов в
одном доме две заявки – на доставку продуктов и на лекарства. Мы размещаем
информацию в соцсети «ВКонтакте» и, как только волонтеры определятся, я перешлю
им информацию, они созвонятся с заявителями, вооружатся средствами защиты,
уточнят нужды, заполнят список и отправятся за покупками.
Все наши волонтеры прошли
и виртуальный инструктаж, и непосредственно в штабе. Но мы все равно опасаемся
утечки информации, поэтому каждый волонтер получает адрес и телефон заказчика
личным сообщением.
…Ольга Викторовна
обработала руки, надела перчатки, маску и пошла по заявке к пенсионерке на
Чкалова. В качестве кодового слова выбрали имя-отчество волонтера. Заказчица
вручила рецепт, по которому Ольга Викторовна забрала в аптеке лекарство и
вернулась. Заказчица расписалась в заявке – в том, что получила лекарство. Факт
возврата рецепта и передачи лекарства сфотографирован.
- Мы стараемся не
приближаться более, чем на полтора метра, – говорит Ольга Викторовна. –
Обрабатываем руки и поверхности антисептиком. Эти меры не гарантируют полной
безопасности, но мы всегда инструктируем наших заказчиков: после получения
лекарства, продуктов, после подписания заявки – вымыть руки. Сами люди тоже в
большинстве своем сознательные, некоторые встречают нас в масках.
Олег Богданов призывает
граждан к ответственности:
- Пожалуйста, не
расценивайте волонтерскую помощь как дополнительную услугу – мы не сервис, не
соцзащита в данном случае. Мы работаем для того, чтобы вы не выходили из дома.
А были и такие заявки. Дедушка по телефону отвечает: «Я сейчас из магазина
вернусь и скажу вам, какое мне надо лекарство». Если граждане будут
использовать нас как службу доставки, потому что им далеко идти до аптеки, это
будет неправильно. Сложившаяся ситуация очень показательная – сейчас станет
понятно, что значит, когда МЫ ВМЕСТЕ. Сейчас не то время, когда можно выезжать
на пассионариях – не единичные личности спасут положение. Только объединившись,
мы сможем побороть нависшую угрозу.