Олег Богданов: «Сейчас не время пассионариев»

Директор благотворительного фонда «Благо Дари» Олег Богданов получил в штабе несколько заявок и вместе с исполнительным директором фонда Ольгой Гусевой отправился обзванивать заявителей, чтобы послать к ним волонтеров.

- От фонда «Благо Дари» участвует около 30 человек, – рассказывает Олег Богданов. – Но это не только наши волонтеры: в их числе есть женщины из группы «Миссис Гатчина», спортсмены из «Гатчинских пробежек», члены Добровольной народной дружины. Наш фонд работает семь лет, все благотворительное движение проходит под нашей эгидой, и люди готовы вставать под наш флаг, потому что доверяют. Мы всех объединили в один диалог в социальной сети «ВКонтакте» и создали свое подразделение штаба, чтобы уменьшить нагрузку на волонтерский штаб в Гатчинском комитете по молодежной политике.

В Гатчине работа построена так, что волонтер помогает рядом со своим домом. Но в сельской местности другие расстояния, разброс населения большой. Волонтерам, которые бескорыстно трудятся, рискуя собственным здоровьем, может понадобиться содействие. Вот, кстати, звонил глава Кобринского поселения и пообещал помочь с топливом для автомобилей волонтеров.

…Пока мы разговаривали, Ольга Гусева обзванивала граждан, обратившихся за помощью.

- В штабе нам выдали пять заявок по Гатчине, – поясняет Ольга Викторовна. – На Чкалова 82-летней женщине нужно лекарство, на Карла Маркса – продукты. Три заявки с Аэродрома – пенсионерка с улицы Слепнева просит привезти продукты; на улице Новоселов в одном доме две заявки – на доставку продуктов и на лекарства. Мы размещаем информацию в соцсети «ВКонтакте» и, как только волонтеры определятся, я перешлю им информацию, они созвонятся с заявителями, вооружатся средствами защиты, уточнят нужды, заполнят список и отправятся за покупками.

Все наши волонтеры прошли и виртуальный инструктаж, и непосредственно в штабе. Но мы все равно опасаемся утечки информации, поэтому каждый волонтер получает адрес и телефон заказчика личным сообщением.

…Ольга Викторовна обработала руки, надела перчатки, маску и пошла по заявке к пенсионерке на Чкалова. В качестве кодового слова выбрали имя-отчество волонтера. Заказчица вручила рецепт, по которому Ольга Викторовна забрала в аптеке лекарство и вернулась. Заказчица расписалась в заявке – в том, что получила лекарство. Факт возврата рецепта и передачи лекарства сфотографирован.

- Мы стараемся не приближаться более, чем на полтора метра, – говорит Ольга Викторовна. – Обрабатываем руки и поверхности антисептиком. Эти меры не гарантируют полной безопасности, но мы всегда инструктируем наших заказчиков: после получения лекарства, продуктов, после подписания заявки – вымыть руки. Сами люди тоже в большинстве своем сознательные, некоторые встречают нас в масках.

Олег Богданов призывает граждан к ответственности:

- Пожалуйста, не расценивайте волонтерскую помощь как дополнительную услугу – мы не сервис, не соцзащита в данном случае. Мы работаем для того, чтобы вы не выходили из дома. А были и такие заявки. Дедушка по телефону отвечает: «Я сейчас из магазина вернусь и скажу вам, какое мне надо лекарство». Если граждане будут использовать нас как службу доставки, потому что им далеко идти до аптеки, это будет неправильно. Сложившаяся ситуация очень показательная – сейчас станет понятно, что значит, когда МЫ ВМЕСТЕ. Сейчас не то время, когда можно выезжать на пассионариях – не единичные личности спасут положение. Только объединившись, мы сможем побороть нависшую угрозу.



