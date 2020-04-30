Готовимся к 75-летию Победы

Специалисты Комитета по печати приняли участие в субботнике в Тосненском районе
Работники областного
Комитета по печати привели в порядок мемориал на Школьной улице в деревне
Новолисино. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 10
специалистов очистили от травы, земли и мусора плиты, убрали листву и опавшие
ветки вокруг обелиска солдатам, павшим за Родину. Уборка прошла с соблюдением
всех санитарно-противоэпидемических мер безопасности: все работали в масках,
перчатках, на безопасном расстоянии друг от друга. Председатель Комитета по
печати Константин Визирякин рассказал, что принять участие в субботнике хотели
гораздо больше сотрудников. Но из-за напряженной эпидемиологической обстановки
было решено ограничиться бригадой из 10 человек.
«Есть такие святые
мероприятия, которые нельзя отменить. Субботник, который мы проводим сегодня –
наш долг. Потому что пандемия рано или поздно обязательно закончится, а память
о павших в боях за Родину воинах с нами навсегда», – подчеркнул глава
областного комитета.
По словам Константина
Визирякина, Комитет по печати уже второй раз участвует в субботниках в
Тосненском районе. Напомним, на мемориале в деревне Новолисино захоронены
останки неизвестного летчика, погибшего в воздушном бою рядом с деревней
Ёглизи.
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