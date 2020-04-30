Готовимся к 75-летию Победы

Готовимся к 75-летию Победы

Специалисты Комитета по печати приняли участие в субботнике в Тосненском районе

Рубрики : 75 лет Победы     30 Apr 2020

      Работники областного Комитета по печати привели в порядок мемориал на Школьной улице в деревне Новолисино. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 10 специалистов очистили от травы, земли и мусора плиты, убрали листву и опавшие ветки вокруг обелиска солдатам, павшим за Родину. Уборка прошла с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер безопасности: все работали в масках, перчатках, на безопасном расстоянии друг от друга. Председатель Комитета по печати Константин Визирякин рассказал, что принять участие в субботнике хотели гораздо больше сотрудников. Но из-за напряженной эпидемиологической обстановки было решено ограничиться бригадой из 10 человек.

«Есть такие святые мероприятия, которые нельзя отменить. Субботник, который мы проводим сегодня – наш долг. Потому что пандемия рано или поздно обязательно закончится, а память о павших в боях за Родину воинах с нами навсегда», – подчеркнул глава областного комитета.

По словам Константина Визирякина, Комитет по печати уже второй раз участвует в субботниках в Тосненском районе. Напомним, на мемориале в деревне Новолисино захоронены останки неизвестного летчика, погибшего в воздушном бою рядом с деревней Ёглизи. 

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