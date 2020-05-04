Девять лет за родственника «белого китайца»

42-летнюю Екатерину Б. арестовали в ноябре 2018 года после оперативного мероприятия «проверочная закупка». Постоянный клиент сбытчицы – наркозависимый со стажем – изъявил желание помочь полиции. Он позвонил гражданке Б. и договорился о сделке на крупную сумму. Его снабдили деньгами в сумме 15000 рублей тысячными купюрами, номера банкнот зафиксировали. Взяли понятых и поехали в Мызу-Ивановку к наркоторговке. Там на Шоссейной улице покупатель встретился с ней и купил наркотика на все деньги. За 15 тысяч рублей он получил два свертка с порошком – смесью, содержащей метадон массой более четырех граммов. Для данного вида наркотика это крупный размер.

В тот же день в доме у гражданки Б. провели обыск. В присутствии понятых оперативники нашли и изъяли 13 купюр достоинством в тысячу рублей, номера и серии которых совпали в теми, что участвовали в проверочной закупке. Нашли телефон, по которому сбытчица созванивалась с покупателем. А на кухне из-за холодильника извлекли сверток с порошкообразным веществом коричневого цвета. Найти тайник помогла служебная собака.

Члены семьи гражданки Б. выразили полное неведение относительно наркотических запасов. Да и сама подозреваемая на родственников не ссылалась; покупатели подтвердили: никто из ее домочадцев наркотики им не продавал. Лично Екатерина Б. в наркотиках не нуждалась – по имеющимся данным, наркотической зависимостью сбытчица не страдает.

Химическая экспертиза установила, что коричневый порошок является смесью, содержащей наркотическое средство массой, без малого, 50 граммов.

Свидетель по делу показал, что познакомился с Екатериной Б. летом. Поводом для знакомства послужила наркотическая зависимость его родственника, для которого этот свидетель и приобретал у сбытчицы метадон и карфентанил. Ему было известно, что товар она хранит дома и занимается этим единолично. Другой свидетель рассказал, что пользовался услугами гражданки Б. на протяжении полугода – закупал у нее тот же метадон и карфентанил в Мызе-Ивановке.

Чтобы понять степень общественной опасности преступной деятельности наркоторговки, надо сделать примитивный экскурс в медико-фармацевтическую область. В последние годы правоохранители неоднократно обнаруживали трупы молодых людей, рядом с которыми находили некий порошок. Практически во всех случаях экспертиза показывала, что это был карфентанил, от которого и наступала мгновенная смерть. Вещество относится к группе морфинов и является близким родственником наркотику под названием «белый китаец». Смертельная доза карфентанила ничтожно мала – 0,001 миллиграмма. Именно поэтому первая проба для большинства наркоманов становится фатальной.

Гражданка Б. продавала направо и налево наркотик, принадлежащий к самым мощным опиоидам, его воздействие сильнее морфина в 10 тысяч раз. Ненасытных наркопроизводителей и торговцев не останавливает морально-этическая сторона дела: покупателям зачастую вручают смертельные дозы. И в эту ловушку попадают не только наркоманы со стажем, но и начинающие, которые мало что смыслят в названиях наркотических веществ.

В отношении гражданки Б. возбудили уголовное дело по статьям 228.1 и 30 УК РФ: незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере и покушение на сбыт наркотика в особо крупном размере. Хранение в доме товарного запаса наркотического средства было расценено как приготовление к сбыту. Злоумышленница не смогла довести преступление до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку наркотик нашли полицейские и изъяли в ходе обыска.

42-летнюю Екатерину Б., разведенную мать малолетнего ребенка, не работающую, с образованием два класса, заключили под стражу. По окончании предварительного следствия обвиняемая предстала перед судом. В судебном заседании она полностью признала свою вину, согласившись со всеми предъявленными следствием обвинениями, а также признав наличие умысла на сбыт спрятанного дома наркотика.

Суд счел ее вину полностью доказанной совокупностью собранных по делу доказательств – помимо полного признания самой подсудимой. При назначении наказания были учтены все обстоятельства жизни и личностная характеристика обвиняемой. Судимостей у гражданки Б. нет, она помогает воспитывать и содержать ребенка-инвалида своей сестры, а также оказывает поддержку самой сестре и родителям. И подсудимая, и вся ее родня страдают тяжелыми хроническими заболеваниями.

Суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины в совершенных преступлениях и раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка и болезней. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

С учетом всего было решено назначить гражданке Б. наказание в виде реального лишения свободы, поскольку ее исправление и перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества. Вместе с тем совокупность смягчающих обстоятельств была признана исключительной и позволила назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.

В итоге по приговору Гатчинского городского суда Екатерина Б. отправилась в колонию общего режима: ей назначили девять лет лишения свободы. Год содержания под стражей до вступления приговора в силу будет зачтен из расчета день за день. Ее ребенок остался на попечении родственников.



