Девять лет за родственника «белого китайца»

42-летнюю Екатерину Б.
арестовали в ноябре 2018 года после оперативного мероприятия «проверочная
закупка». Постоянный клиент сбытчицы – наркозависимый со стажем – изъявил
желание помочь полиции. Он позвонил гражданке Б. и договорился о сделке на
крупную сумму. Его снабдили деньгами в сумме 15000 рублей тысячными купюрами,
номера банкнот зафиксировали. Взяли понятых и поехали в Мызу-Ивановку к
наркоторговке. Там на Шоссейной улице покупатель встретился с ней и купил
наркотика на все деньги. За 15 тысяч рублей он получил два свертка с порошком –
смесью, содержащей метадон массой более четырех граммов. Для данного вида наркотика
это крупный размер.
В тот же день в доме у
гражданки Б. провели обыск. В присутствии понятых оперативники нашли и изъяли
13 купюр достоинством в тысячу рублей, номера и серии которых совпали в теми,
что участвовали в проверочной закупке. Нашли телефон, по которому сбытчица
созванивалась с покупателем. А на кухне из-за холодильника извлекли сверток с
порошкообразным веществом коричневого цвета. Найти тайник помогла служебная
собака.
Члены семьи гражданки Б.
выразили полное неведение относительно наркотических запасов. Да и сама
подозреваемая на родственников не ссылалась; покупатели подтвердили: никто из
ее домочадцев наркотики им не продавал. Лично Екатерина Б. в наркотиках не
нуждалась – по имеющимся данным, наркотической зависимостью сбытчица не страдает.
Химическая экспертиза
установила, что коричневый порошок является смесью, содержащей наркотическое
средство массой, без малого, 50 граммов.
Свидетель по делу
показал, что познакомился с Екатериной Б. летом. Поводом для знакомства
послужила наркотическая зависимость его родственника, для которого этот
свидетель и приобретал у сбытчицы метадон и карфентанил. Ему было известно, что
товар она хранит дома и занимается этим единолично. Другой свидетель рассказал,
что пользовался услугами гражданки Б. на протяжении полугода – закупал у нее
тот же метадон и карфентанил в Мызе-Ивановке.
Чтобы понять степень
общественной опасности преступной деятельности наркоторговки, надо сделать
примитивный экскурс в медико-фармацевтическую область. В последние годы
правоохранители неоднократно обнаруживали трупы молодых людей, рядом с которыми
находили некий порошок. Практически во всех случаях экспертиза показывала, что
это был карфентанил, от которого и наступала мгновенная смерть. Вещество
относится к группе морфинов и является близким родственником наркотику под
названием «белый китаец». Смертельная доза карфентанила ничтожно мала – 0,001
миллиграмма. Именно поэтому первая проба для большинства наркоманов становится
фатальной.
Гражданка Б. продавала
направо и налево наркотик, принадлежащий к самым мощным опиоидам, его
воздействие сильнее морфина в 10 тысяч раз. Ненасытных наркопроизводителей и
торговцев не останавливает морально-этическая сторона дела: покупателям
зачастую вручают смертельные дозы. И в эту ловушку попадают не только наркоманы
со стажем, но и начинающие, которые мало что смыслят в названиях наркотических
веществ.
В отношении гражданки Б.
возбудили уголовное дело по статьям 228.1 и 30 УК РФ: незаконный сбыт
наркотического средства в крупном размере и покушение на сбыт наркотика в особо
крупном размере. Хранение в доме товарного запаса наркотического средства было
расценено как приготовление к сбыту. Злоумышленница не смогла довести
преступление до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку наркотик
нашли полицейские и изъяли в ходе обыска.
42-летнюю Екатерину Б.,
разведенную мать малолетнего ребенка, не работающую, с образованием два класса,
заключили под стражу. По окончании предварительного следствия обвиняемая
предстала перед судом. В судебном заседании она полностью признала свою вину,
согласившись со всеми предъявленными следствием обвинениями, а также признав
наличие умысла на сбыт спрятанного дома наркотика.
Суд счел ее вину
полностью доказанной совокупностью собранных по делу доказательств – помимо
полного признания самой подсудимой. При назначении наказания были учтены все
обстоятельства жизни и личностная характеристика обвиняемой. Судимостей у
гражданки Б. нет, она помогает воспитывать и содержать ребенка-инвалида своей
сестры, а также оказывает поддержку самой сестре и родителям. И подсудимая, и
вся ее родня страдают тяжелыми хроническими заболеваниями.
Суд учел смягчающие
обстоятельства: полное признание вины в совершенных преступлениях и раскаяние в
содеянном, наличие малолетнего ребенка и болезней. Отягчающих обстоятельств суд
не усмотрел.
С учетом всего было
решено назначить гражданке Б. наказание в виде реального лишения свободы,
поскольку ее исправление и перевоспитание возможно только в условиях изоляции
от общества. Вместе с тем совокупность смягчающих обстоятельств была признана
исключительной и позволила назначить наказание ниже низшего предела,
предусмотренного санкцией статьи.
В итоге по приговору
Гатчинского городского суда Екатерина Б. отправилась в колонию общего режима:
ей назначили девять лет лишения свободы. Год содержания под стражей до
вступления приговора в силу будет зачтен из расчета день за день. Ее ребенок
остался на попечении родственников.