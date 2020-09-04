«Ленинградское здоровье»: итоги месяца работы

В регионе продолжается
акция постковидной диспансеризации «Ленинградское здоровье». С начала акции,
почти за месяц медики успели осмотреть 19 215 пациентов из всех районов
области, при этом экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 прошли 9 767
жителей. Из них порядка 10% имеют антитела.
«Мы планируем продолжать
нашу акцию «Ленинградское здоровье», в том числе проводить в ее рамках и
тестирование на COVID-19. Мы увеличим количество тестирования, сейчас получаем
еще около 15 тысяч экспресс-тестов, — заявил председатель комитета по
здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. — Конечно, это большая
выездная работа, которую мы проводим. Она призвана провести профилактические
осмотры у большого количества людей за ограниченный срок, посмотреть состояние
здоровья ленинградцев после пандемии».
Примерно половина
жителей, прошедших профилактические осмотры не имеют никаких заболеваний. Около
40% из тех, кто имеет проблемы со здоровьем, страдают болезнями системы
кровообращения. Порядка 13% — это болезни органов дыхания.
Около 3,5 тысяч человек
во время диспансеризации впервые узнали, что у них есть проблемы со здоровьем.
Все они поставлены на диспансерное наблюдение и будут получать необходимую
терапию.
Напомним, акция
«Ленинградское здоровье» инициирована губернатором Ленинградской области
Александром Дрозденко и направлена на компенсацию вынужденных простоев
«плановой» медицины в период коронавирусной пандемии. В рамках акции в течение
августа мобильные медицинские комплексы проведут всеобщую диспансеризацию,
побывав в 800 населенных пунктах региона. Графики выездов составляют
межрайонные больницы и районные администрации.
В Ленинградской области
работает 67 передвижных медицинских комплексов. Из них 39 — это передвижные
амбулатории, 6 — передвижные поликлиники, 16 — мобильные флюорографы и 6 —
передвижные маммографы. В 2019 году было закуплено 48 передвижных медицинских
комплексов на общую сумму около 500 млн рублей, из которых 285 млн рублей —
средства областного бюджета.