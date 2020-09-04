«Ленинградское здоровье»: итоги месяца работы

В регионе продолжается акция постковидной диспансеризации «Ленинградское здоровье». С начала акции, почти за месяц медики успели осмотреть 19 215 пациентов из всех районов области, при этом экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 прошли 9 767 жителей. Из них порядка 10% имеют антитела.

«Мы планируем продолжать нашу акцию «Ленинградское здоровье», в том числе проводить в ее рамках и тестирование на COVID-19. Мы увеличим количество тестирования, сейчас получаем еще около 15 тысяч экспресс-тестов, — заявил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. — Конечно, это большая выездная работа, которую мы проводим. Она призвана провести профилактические осмотры у большого количества людей за ограниченный срок, посмотреть состояние здоровья ленинградцев после пандемии».

Примерно половина жителей, прошедших профилактические осмотры не имеют никаких заболеваний. Около 40% из тех, кто имеет проблемы со здоровьем, страдают болезнями системы кровообращения. Порядка 13% — это болезни органов дыхания.

Около 3,5 тысяч человек во время диспансеризации впервые узнали, что у них есть проблемы со здоровьем. Все они поставлены на диспансерное наблюдение и будут получать необходимую терапию.

Напомним, акция «Ленинградское здоровье» инициирована губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и направлена на компенсацию вынужденных простоев «плановой» медицины в период коронавирусной пандемии. В рамках акции в течение августа мобильные медицинские комплексы проведут всеобщую диспансеризацию, побывав в 800 населенных пунктах региона. Графики выездов составляют межрайонные больницы и районные администрации.

В Ленинградской области работает 67 передвижных медицинских комплексов. Из них 39 — это передвижные амбулатории, 6 — передвижные поликлиники, 16 — мобильные флюорографы и 6 — передвижные маммографы. В 2019 году было закуплено 48 передвижных медицинских комплексов на общую сумму около 500 млн рублей, из которых 285 млн рублей — средства областного бюджета.