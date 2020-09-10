Гатчина зажгла на фестивале #ВместеЯрче

В работе фестиваля приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Главная задача фестиваля – пропагандировать все, что связано с энергосбережением и новыми технологиями в экологии. Наверное, каждый житель, каждое предприятие хочет меньше платить за электроэнергию, воду, тепло и другие коммунальные услуги. Для этого важно использовать новые технологии, которые приходят в нашу жизнь. Так, уже почти все вместо «лампочки Ильича» используют аналоги, которые светят ярче, а энергии потребляют меньше. На наших стройках мы применяем энергосберегающие технологии, оборудование. Для меня очень важно, что в фестивале принимает участие молодежь, которая демонстрирует современные разработки, в том числе свои. Это полезно всем, - сказал глава региона в своей приветственной речи.

В Ленинградской области Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится с 2016 года. Его организаторами выступают комитет по топливно-энергетическому комплексу и Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области.

За пять лет в копилку Всероссийского Фестиваля от Ленинградской области на конкурс творческих, проектных и исследовательских работ #ВместеЯрче поступило 85 заявок, из них три проекта заняли призовые места на федеральном этапе. На региональный конкурс по созданию лучшей идеи артобъекта из пластиковых бутылок поступило 200 заявок, на региональный конкурс «Лучший педагог по организации работы по воспитанию культуры энергосбережения среди учащихся государственных и муниципальных образовательных организаций Ленинградской области» - 39 заявок, региональный конкурс «Энерго-лайф-хаки» - 58 заявок.

Участниками фестиваля #ВместеЯрче в Гатчине стали энергокомпании «Ленэнерго», «Газпром газомоторное топливо», «ОГК-2» (Киришская ГРЭС), VOLTS, «Теплоком», «Ананта», ЛАЭС, «Леноблконтроль», консорциум «Логика-Тепломонтаж», а также ведущие технические вузы Санкт-Петербурга и центр дополнительного образования «Кванториум» из Всеволожска.

Компания «Газпром газомоторное топливо» представила экспозицию техники, работающей на природном газе. На центральной площади микрорайона Аэродром разместились тягач Mercedes-Benz, автобус Volgabus, легковые автомобили. Все они используют экологичное топливо – природный газ.

Ленинградская область входит в перечень приоритетных регионов по расширению применения природного газа в качестве моторного топлива. На территории области в настоящее время эксплуатируется пять газозаправочных объектов «Газпром газомоторное топливо», в том числе в Гатчине. В сентябре запланирован ввод в эксплуатацию еще одной станции.

Другие резиденты фестиваля также знакомили со своими инновационными разработками в области энергоэффективности. Гости смогли принять участие в викторинах, акциях, научно-популярных шоу «Занимательная физика» и «Занимательная химия», мастер-классах по робототехнике, турах виртуальной реальности по объектам топливно-энергетического комплекса, попробовать крио-мороженое.

Фото Ольги Фирсовой