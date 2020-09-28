На очистку гатчинских водоёмов вышли дайверы-саперы

Работы ведутся в процессе подготовки к расчистке водоемов от донных отложений. Дайверы обследовали большой объем акватории, предметов, представляющих опасность или историческую ценность, не обнаружено. Непосредственно сама расчистка водоемов начнется после полного завершения разведки территории.

Также завершается разработка проектно-сметной документации по расчистке Черного и Филькина озер и Безымянного ручья, расположенных на территории Приоратского парка.

Очистка акватории реки Теплой, Белого озера и Карпина пруда в Гатчинском дворцовом парке и озер Черного и Филькина и ручья Безымянного в Приоратском парке в Гатчине проходит в рамках национального проекта «Экология» и должна завершиться до конца 2022 года. Работы ведет комитет по природным ресурсам Ленинградской области, они направлены на улучшение экологического состояния гидрографической сети города Гатчины.