Современные автобусы для гатчинцев

Компания «ТрансБалт», осуществляющая пассажирские автоперевозки в Гатчинском районе, закупила 20 новых автобусов для 16 маршрутов по условиям контракта, который диктует использовать технику не старше шести лет. Всего автопарк предприятия насчитывает 60 автобусов. Исполнительный директор компании перевозчика ООО «Транс-Балт» холдинга «Питеравто» Роман Петров рассказал, что новые автобусы уже вышли на районные маршруты № 516, 516А, 517, 518, 522, 523, 523А, 532, 534, 534А, 537, 538, 539, 540, 542, 543.

Компания «Гатчинапассажиравто», которая выиграла очередной муниципальный контракт на городские перевозки, закупила девять новых машин для трех маршрутов по центральным улицам города. Это маршруты № 4, 21, 28. В целях уменьшения интервала движения на маршруты № 4 и № 21 добавлены два автобуса и увеличено количество рейсов. До конца года компания «Гатчинамаршрутавто», по условиям контракта, полностью обновит автопарк, который насчитывает 29 автобусов.

Главным отличием новых автобусов ПАЗ Vector Next является их приспособленность для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, родителей с колясками и пожилых людей, испытывающих трудности с подъемом по высоким ступенькам.

В ходе осмотра нового подвижного состава автопарков и.о. главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов высоко оценил их качество и надежность.

- Гатчинский район продолжает обновлять состав общественного транспорта. При выборе новой техники мы учли обращения жителей Гатчинского района, испытывающих определенные трудности передвижения на автобусах. Новые автобусы – экологичные, удобные и безопасные, - рассказал Сергей Голованов.

Автобусы ПАЗ Vector Next действительно придутся по душе жителям. В них нет передней накопительной площадки, зато в задней части она стала больше, в том числе за счет увеличенной длины автобуса. Низкий уровень пола позволяет беспрепятственно заходить в автобус маломобильным жителям города и района. На задней площадке оборудовано место для размещения коляски - как инвалидной, так и детской. Благодаря пневмоподвеске водитель может поднимать и опускать автобус, чтобы люди могли беспрепятственно в него зайти. Кроме того, на задней площадке размещена съемная аппарель (пологая площадка для подъема и спуска). Если человек в инвалидном кресле или мамочка с коляской будут испытывать трудности с входом или выходом из автобуса, то водитель должен установить аппарель и затем убрать ее обратно.

- На центральных улицах Гатчины в этом не будет необходимости, так как нижний порог автобуса располагается практически вровень с поребриком, - сказал представитель ПТ «Гатчинамаршрутавто» Виктор Крылов.

Кроме того, автобус не тронется с места до тех пор, пока не будут закрыты его двери – это одна из особенностей новой техники. Экологический стандарт новых автобусов, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, – Евро-5. Он действует в России для всех автомобилей, начиная с первого января 2016 года. Данные автобусы намного комфортнее, благодаря современной системе кондиционирования и обогрева воздуха. Отличить низкопольные автобусы в общем потоке общественного транспорта можно, благодаря двум синим полоскам по бокам.

Роман Петров добавил, что водители районных маршрутов, пересевшие на новые автобусы несколько дней назад, уже оценили их удобство. Виктор Крылов сказал, что городские маршруты будут также оснащены цифровым табло с бегущей строкой и звуковым автоинформатором для объявления остановок.

Кстати, начиная с весны, когда была объявлена пандемия коронавируса, в автобусах продолжается постоянная обработка контактных поверхностей специальными растворами. Стоит также отметить, что в автобусах сегодня размещены яркие объявления с призывом надеть защитную маску.

- Несмотря на то, что летом пандемия пошла на спад, сегодня наступает сезон респираторных заболеваний. Поэтому призываю всех жителей Гатчины и Гатчинского района надевать защитные маски в общественном транспорте, чтобы защитить свое здоровье, - сказал Сергей Голованов.