Комиссия приняла решение призвать вас, поздравляем!

…22-го октября состоялось очередное заседание призывной комиссии под председательством заместителя главы гатчинской администрации по вопросам безопасности Тимофея Материкова. В состав комиссии также вошли: военный комиссар Гатчины Юрий Чиликин, главный врач военно-врачебной экспертизы, представитель Комитета образования, секретарь.

На призывной пункт было вызвано 35 человек, не явился только один – по уважительной причине. Все призывники прошли медицинское освидетельствование и были признаны годными к военной службе – с разными категориями годности. Некоторые даже без ограничений. Трое будут проходить контрольное мед. освидетельствование в областном военкомате – у них есть жалобы на здоровье.

О жалобах и пожеланиях комиссия спрашивает каждого. Если вопросов нет, призывнику объявляют: «В соответствии с федеральным законом № 53 «О воинской обязанности и военной службе» призывная комиссия приняла решение призвать вас в ряды Вооруженных сил. Поздравляем!». Каждого рекомендуют предназначить в определенные войска. В этот день комиссия рекомендовала призывников в сухопутные войска, в том числе в Семеновский полк, в военно-космические силы, в войска национальной гвардии, а двоих – в Президентский полк.

Большинство призывников вопросов не задавали: призван в армию – изъявил готовность служить. Но были и заявления. Лучше всех – четче и громче – доложил о себе призывник – аспирант Петербургского университета, который так же четко и аргументированно заявил ходатайство об отсрочке в связи с учебой в очной форме и представил соответствующие документы. Всего в этот раз отсрочку по причине обучения получили шесть человек.

…Сергей Зимин отправился в армию с желанием, ограничив пока что свое образование неполным средним специальным. Из колледжа он отчислился из-за коронавируса – с дистанционным обучением отношения не сложились. И бывший студент явился в военкомат. Сергей Алексеевич был признан полностью годным к военной службе и рекомендован в сухопутные войска. Уже после прохождения комиссии на вопрос, где хотел бы служить, ответил: «Мне без разницы. Лишь бы в армию пойти. Хотя вообще-то хотел бы на флот…» Но понял это постфактум.

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