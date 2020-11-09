Комиссия приняла решение призвать вас, поздравляем!

…22-го октября состоялось
очередное заседание призывной комиссии под председательством заместителя главы
гатчинской администрации по вопросам безопасности Тимофея Материкова. В состав
комиссии также вошли: военный комиссар Гатчины Юрий Чиликин, главный врач
военно-врачебной экспертизы, представитель Комитета образования, секретарь.
На призывной пункт было
вызвано 35 человек, не явился только один – по уважительной причине. Все
призывники прошли медицинское освидетельствование и были признаны годными к
военной службе – с разными категориями годности. Некоторые даже без
ограничений. Трое будут проходить контрольное мед. освидетельствование в
областном военкомате – у них есть жалобы на здоровье.
О жалобах и пожеланиях
комиссия спрашивает каждого. Если вопросов нет, призывнику объявляют: «В
соответствии с федеральным законом № 53 «О воинской обязанности и военной
службе» призывная комиссия приняла решение призвать вас в ряды Вооруженных сил.
Поздравляем!». Каждого рекомендуют предназначить в определенные войска. В этот
день комиссия рекомендовала призывников в сухопутные войска, в том числе в
Семеновский полк, в военно-космические силы, в войска национальной гвардии, а
двоих – в Президентский полк.
Большинство призывников
вопросов не задавали: призван в армию – изъявил готовность служить. Но были и
заявления. Лучше всех – четче и громче – доложил о себе призывник – аспирант
Петербургского университета, который так же четко и аргументированно заявил
ходатайство об отсрочке в связи с учебой в очной форме и представил
соответствующие документы. Всего в этот раз отсрочку по причине обучения
получили шесть человек.
…Сергей Зимин отправился
в армию с желанием, ограничив пока что свое образование неполным средним
специальным. Из колледжа он отчислился из-за коронавируса – с дистанционным
обучением отношения не сложились. И бывший студент явился в военкомат. Сергей
Алексеевич был признан полностью годным к военной службе и рекомендован в
сухопутные войска. Уже после прохождения комиссии на вопрос, где хотел бы
служить, ответил: «Мне без разницы. Лишь бы в армию пойти. Хотя вообще-то хотел
бы на флот…» Но понял это постфактум.
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