Ледовая арена для Гатчины

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» выдало положительное заключение на проект строительства крытого ледового катка. Заказчиком проекта выступила администрация Гатчинского района. В начале 2021 года будет решен вопрос со сроками строительства сооружения.

Сердцем новой арены станет ледовое поле размером 30 х 60 метров. Также в состав проекта вошли трибуны для зрителей вместимостью около 70 человек, зал оздоровительной гимнастики и тренажерный зал, раздевалки, вспомогательные, технические, подсобные и служебные помещения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Пропускная способность ледовой арены при массовом катании — до 100 человек единовременно находящихся на льду. Она станет первой в Гатчине с возможностью круглогодичной работы. Обычно в городе заливали каток на стадионе «Спартак», но в этом году не будет и такой возможности, так как сейчас идет реконструкция стадиона.

Площадка ледового поля будет окружена одинарным стальным хоккейным бортом с двойным основанием. Конструкция хоккейного борта способна амортизировать удары при столкновении спортсменов, шайб с бортом. На лицевых бортах площадки установлено защитное стекло. Для зрителей установлено защитное ограждение — закаленное стекло. Места для судей за воротами оборудуются кабинами, которые установлены за бортом и защитным стеклом по центру площадки, также запроектированы отсеки для запасных игроков, штрафников и рефери. Рядом с трибуной предусмотрено помещение операторской, из которого будут управлять информационным табло.

В здании будет прокат коньков и мастерская по заточке коньков. Тренажерный зал и зал оздоровительной гимнастики укомплектуют современными тренажёрами.

Пропускная способность всего нового комплекса — до 260 спортсменов за сутки, в том числе 10 тренеров и судей.

Фото катка на стадионе "Спартак" из архива газеты