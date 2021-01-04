Ледовая арена для Гатчины

ГАУ
«Леноблгосэкспертиза» выдало положительное заключение на проект строительства
крытого ледового катка. Заказчиком проекта выступила администрация Гатчинского
района. В начале 2021 года будет решен вопрос со сроками строительства
сооружения.
Сердцем
новой арены станет ледовое поле размером 30 х 60 метров. Также в состав проекта
вошли трибуны для зрителей вместимостью около 70 человек, зал оздоровительной
гимнастики и тренажерный зал, раздевалки, вспомогательные, технические,
подсобные и служебные помещения, сообщает пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской области.
Пропускная
способность ледовой арены при массовом катании — до 100 человек единовременно
находящихся на льду. Она станет первой в Гатчине с возможностью круглогодичной
работы. Обычно в городе заливали каток на стадионе «Спартак», но в этом году не
будет и такой возможности, так как сейчас идет реконструкция стадиона.
Площадка
ледового поля будет окружена одинарным стальным хоккейным бортом с двойным
основанием. Конструкция хоккейного борта способна амортизировать удары при
столкновении спортсменов, шайб с бортом. На лицевых бортах площадки установлено
защитное стекло. Для зрителей установлено защитное ограждение — закаленное
стекло. Места для судей за воротами оборудуются кабинами, которые установлены
за бортом и защитным стеклом по центру площадки, также запроектированы отсеки
для запасных игроков, штрафников и рефери. Рядом с трибуной предусмотрено
помещение операторской, из которого будут управлять информационным табло.
В
здании будет прокат коньков и мастерская по заточке коньков. Тренажерный зал и
зал оздоровительной гимнастики укомплектуют современными тренажёрами.
Пропускная
способность всего нового комплекса — до 260 спортсменов за сутки, в том числе
10 тренеров и судей.
Фото катка на стадионе "Спартак" из архива газеты