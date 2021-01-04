Жители Гатчинского района могут привиться от COVID-19

На сегодняшний день вакцинация предусмотрена только для граждан из групп риска. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.12.2020 №1307н "О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям…», в первую очередь вакцинации подлежат:

- сотрудники медицинских, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и многофункциональных центров;

- лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой систем, с сахарным диабетом и ожирением.

Во вторую очередь вакцинации подлежат:

- работники сферы транспорта и предоставления услуг,

- энергетики,

- сотрудники правоохранительных и государственных контрольных органов, пунктов пропуска через государственную границу,

- работающие вахтовым методом,

- волонтеры,

- военнослужащие.

В третью очередь вакцинируются:

- государственные гражданские и муниципальные служащие,

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования старше 18 лет,

- подлежащие призыву на военную службу.

Вакцинация будет проводиться 6 и 9 января в Тосненской КМБ. Гатчинская больница организует централизованную доставку до Тосненской больницы и обратно.

ЖЕЛАЮЩИМ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ НЕОБХОДИМО ЗАПИСАТЬСЯ 4, 5 И 6 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ПО ТЕЛЕФОНУ 8(81371)3-25-17, С 09.00 ДО 16.00.

Противопоказаниями к вакцинации являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет и старше 60 лет.

Вакцинация проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» в два этапа: компонент I в дозе 0,5 мл внутримышечно, на 21-й день - компонент II в дозе 0,5 мл., также внутримышечно.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ДНЕЙ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ НЕ МОЧИТЬ МЕСТО ИНЪЕКЦИИ, НЕ ПОСЕЩАТЬ САУНУ, БАНЮ, НЕ ПРИНИМАТЬ АЛКОГОЛЬ, ИЗБЕГАТЬ ЧРЕЗМЕРНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства.

ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19 НЕ ОТМЕНЯЕТ ДЛЯ ПРИВИТОГО ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМОСТЬ НОСИТЬ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ.

Администрация Гатчинской КМБ