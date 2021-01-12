Дайте позвонить, а то так денег хочется!

В ночь на 3-е января, в половине пятого утра,
60-летний охранник гаражного кооператива в Мариенбурге находился на работе – в
сторожке. К нему зашла молодая девушка и попросила телефон, чтобы вызвать
такси. Он протянул ей свой смартфон, девушка позвонила, а когда мужчина пришел
домой после работы, обнаружил в мобильном банке списание денег – 7500 рублей на
неизвестный счет.
Приметы злоумышленницы: на вид 25-30 лет, невысокая,
худощавая, в синих джинсах, светлых кроссовках и красно-черной болоньевой
куртке с капюшоном.
50-летняя жительница Гатчины – бухгалтер продавала на
«Авито» сапоги. Ей поступило сообщение через WhatsApp от
покупательницы, которая для оформления заказа попросила электронную почту
продавца. На почту пришло письмо, в котором надо было подтвердить заказ:
бухгалтер ввела номер своей банковской карты и код подтверждения. Вскоре ей
пришло смс-уведомление о списании 19 тысяч рублей. А еще через минуту – о
списании 19 тысяч рублей с копейками. Итого, ущерб превысил 38 тысяч рублей.
По факту краж денег с банковских счетов возбуждены
уголовные дела.