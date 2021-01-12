Дайте позвонить, а то так денег хочется!

В ночь на 3-е января, в половине пятого утра, 60-летний охранник гаражного кооператива в Мариенбурге находился на работе – в сторожке. К нему зашла молодая девушка и попросила телефон, чтобы вызвать такси. Он протянул ей свой смартфон, девушка позвонила, а когда мужчина пришел домой после работы, обнаружил в мобильном банке списание денег – 7500 рублей на неизвестный счет.

Приметы злоумышленницы: на вид 25-30 лет, невысокая, худощавая, в синих джинсах, светлых кроссовках и красно-черной болоньевой куртке с капюшоном.

50-летняя жительница Гатчины – бухгалтер продавала на «Авито» сапоги. Ей поступило сообщение через WhatsApp от покупательницы, которая для оформления заказа попросила электронную почту продавца. На почту пришло письмо, в котором надо было подтвердить заказ: бухгалтер ввела номер своей банковской карты и код подтверждения. Вскоре ей пришло смс-уведомление о списании 19 тысяч рублей. А еще через минуту – о списании 19 тысяч рублей с копейками. Итого, ущерб превысил 38 тысяч рублей.

По факту краж денег с банковских счетов возбуждены уголовные дела.