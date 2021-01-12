Надень коньки – пойдём кататься!

Сразу после зимних каникул администрация Гатчинского района опубликовала адреса катков и хоккейных коробок, на которых залит лед. Вход везде свободный.
Город
Гатчина
- улица
Новоселов;
-
улица Чехова, рядом с УСЗ «Маяк» (идет заливка льда).
Кобринское
поселение:
п. Суйда, ул. Центральная;
п. Кобринское, ул. Советских воинов.
Рождественское поселение
с. Рождествено, ул. Терещенко за домом №3, рядом со школой.
Сиверское поселение:
п. Сиверский, ул. Военный городок, 31
п. Дружноселье
д. Белогорка. ул. Спортивная д. 2
д. Куровицы, ул. Огородная, д. 6.
Вырицкое поселение:
п. Вырица, ул. Жертв Революции, д.20.
Сусанинское поселение:
п. Кобралово, ул. Лесная, рядом со школой
п. Семрино, Большой пр.
Войсковицкое поселение:
п. Войсковицы, ул. Молодёжная, д. 1.
Веревского поселение:
д. Малое Верево, ул. Кутышева, 55.
Город Коммунар:
ул. Леншоссе, д. 1, у стадиона.
Пудомягское поселение:
п.Лукаши, улица Школьная, напротив д.9.
Сяськелевское поселение:
д. Сяськелево, д.10а, за зданием Дома культуры.
Дружногорское поселение:
д. Лампово, ул. Совхозная.
Фото пресс-службы администрации Гатчинского района