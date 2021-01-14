Заботимся о чистоте планеты

В декабре более пятисот учеников
Гатчинской школы № 7 посетили эко-уроки «Пластиковая жизнь», на которых узнали
о проблемах утилизации мусора, длительности жизни различных отходов, правилах
их сортировки, вреде пластика, а также о том, как минимизировать его
потребление и можно ли использовать его вторично.
В рамках эко-уроков ребята посмотрели
фильмы о полигоне ТКО Гатчинского района и «мусорном острове», образовавшемся в
Тихом океане. Вместе с преподавателями они обсудили, как можно и нужно
поддерживать свой родной город в чистоте.
Школьники узнали, с какой целью
эко-активисты собирают пластиковые крышечки и после инструктажа самостоятельно
отсортировали 12 мешков крышек, проверяя их чистоту и раскладывая в контейнеры
по цветам и маркировке. Всего ребята подготовили к сдаче 113 кг пластиковых
крышек.