Заботимся о чистоте планеты

В декабре более пятисот учеников Гатчинской школы № 7 посетили эко-уроки «Пластиковая жизнь», на которых узнали о проблемах утилизации мусора, длительности жизни различных отходов, правилах их сортировки, вреде пластика, а также о том, как минимизировать его потребление и можно ли использовать его вторично.

В рамках эко-уроков ребята посмотрели фильмы о полигоне ТКО Гатчинского района и «мусорном острове», образовавшемся в Тихом океане. Вместе с преподавателями они обсудили, как можно и нужно поддерживать свой родной город в чистоте.

Школьники узнали, с какой целью эко-активисты собирают пластиковые крышечки и после инструктажа самостоятельно отсортировали 12 мешков крышек, проверяя их чистоту и раскладывая в контейнеры по цветам и маркировке. Всего ребята подготовили к сдаче 113 кг пластиковых крышек.