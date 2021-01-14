Заботимся о чистоте планеты

Заботимся о чистоте планеты

В рамках школьного проекта «ПРОмусор» ученики Гатчинской школы № 7 три раза в год сдают макулатуру, в учебном учреждении открыт пункт сдачи пластиковых крышечек для проекта «Крышечки ДоброТЫ», а также бокс «ЭКО-точки» для использованных батареек.

Рубрики : Экология     14 Jan 2021

В декабре более пятисот учеников Гатчинской школы № 7 посетили эко-уроки «Пластиковая жизнь», на которых узнали о проблемах утилизации мусора, длительности жизни различных отходов, правилах их сортировки, вреде пластика, а также о том, как минимизировать его потребление и можно ли использовать его вторично.

В рамках эко-уроков ребята посмотрели фильмы о полигоне ТКО Гатчинского района и «мусорном острове», образовавшемся в Тихом океане. Вместе с преподавателями они обсудили, как можно и нужно поддерживать свой родной город в чистоте.

Школьники узнали, с какой целью эко-активисты собирают пластиковые крышечки и после инструктажа самостоятельно отсортировали 12 мешков крышек, проверяя их чистоту и раскладывая в контейнеры по цветам и маркировке. Всего ребята подготовили к сдаче 113 кг пластиковых крышек.

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