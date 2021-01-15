В ДТП у «Кубуса» в Гатчине погибли водитель и пассажирка

В ночь на 15-е января, около трех часов, в полицию
поступило сообщение о ДТП на улице Чехова, напротив дома № 43. Свидетельница
сообщила, что в кювете лежит на крыше перевернутый автомобиль «Лада Ларгус».
Машина врезалась в электрический столб и перевернулась. В салоне находится
мужчина.
На место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой
службы, сотрудники ГИБДД, МЧС и «скорая помощь». По прибытии на место ДТП выяснилось,
что в машине – двое: водитель и пассажирка. Оба – без признаков жизни.
Полиция установила, что владелицей «Лады» является
57-летняя жительница Пудости. Погибший водитель, судя по всему, ее сын –
32-летний Игорь Щ. Личность пассажирки устанавливается. По словам очевидцев,
проезжавших по улице Чехова утром, машина получила фатальные повреждения.
На месте аварии работала следственно-оперативная
группа. Эксперты изъяли два мобильных телефона, банковскую карту на имя
Екатерины Б., женский рюкзак с личными вещами, документы на автомобиль и
водительские права гражданина Щ. Тела направлены в морг.