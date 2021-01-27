Владельцев транспорта с электродвигателями освободили от транспортного налога

Законопроектом предлагается предоставить с 1 января 2021 года до 31 декабря 2023 года льготу по транспортному налогу налогоплательщикам, на которых зарегистрированы колесные транспортные средства, приводимые в движение исключительно электрическими двигателями. Во втором чтении внесено две поправки уточняющего характера. Одной из них конкретизируется, что действие документа распространяется на автомобили, мотоциклы, мотороллеры и автобусы, другой - устанавливается вступление закона в силу "со дня его официального опубликования" и то, что его действие "распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года".

По словам спикера областного парламента Сергея Бебенина, экологическая повестка дня - требование времени во всем мире.

«Сегодня крупные автомобильные компании прекращают производство двигателей внутреннего сгорания, также наблюдается тенденция ужесточения законодательства в части ограничения вредных выбросов и создания благоприятной окружающей среды. Всё это позволяет комплексно переходить на экологически чистые технологии, - подчеркнул Сергей Бебенин. - Электротранспорт не загрязняет воздух, но пока недостаточно развит. Господдержка позволит популяризировать это направление. В том числе обратить внимание на тех, кто в этом направлении уже идёт и первый начинает использовать транспорт на электродвигателях, солнечные батареи и др. Мы в этом не пионеры, сегодня это тренд».

Напомним, документ подготовлен в соответствии с Планом-графиком реализации в Российской Федерации мероприятий, включенных в план мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими двигателями в государствах - членах Евразийского экономического союза на 2018-2020 годы, которым предписано в срок до 3 квартала 2020 года подготовить нормативный правовой акт субъекта РФ, предусматривающий освобождение владельцев колесных транспортных средств с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога.

По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по состоянию на 1 января 2020 года на территории Ленинградской области зарегистрировано 36 транспортных средств, имеющих возможность использования электродвигателей. Ожидаемые налоговые издержки составят от 270 до 360 тысяч рублей в год, что является незначительным объемом выпадающих доходов дорожного фонда 47-го региона.

Введение указанной льготы станет мерой поддержки, стимулирующей граждан на приобретение колесных транспортных средств с электродвигателями, и наряду с другими мероприятиями, такими как предоставление права бесплатного проезда по платным автодорогам, передвижения по полосам для общественного транспорта, пользования бесплатными парковочными местами, оснащенными зарядными устройствами, будет способствовать популяризации такого транспорта, что, в свою очередь, улучшит экологическую обстановку в Ленинградской области.

Законопроект принят во втором и третьем чтениях.



