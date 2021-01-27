Владельцев транспорта с электродвигателями освободили от транспортного налога

Законопроектом
предлагается предоставить с 1 января 2021 года до 31 декабря 2023 года льготу
по транспортному налогу налогоплательщикам, на которых зарегистрированы
колесные транспортные средства, приводимые в движение исключительно
электрическими двигателями. Во втором чтении внесено две поправки уточняющего
характера. Одной из них конкретизируется, что действие документа
распространяется на автомобили, мотоциклы, мотороллеры и автобусы, другой -
устанавливается вступление закона в силу "со дня его официального
опубликования" и то, что его действие "распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года".
По словам спикера
областного парламента Сергея Бебенина, экологическая повестка дня - требование
времени во всем мире.
«Сегодня крупные
автомобильные компании прекращают производство двигателей внутреннего сгорания,
также наблюдается тенденция ужесточения законодательства в части ограничения
вредных выбросов и создания благоприятной окружающей среды. Всё это позволяет
комплексно переходить на экологически чистые технологии, - подчеркнул Сергей
Бебенин. - Электротранспорт не загрязняет воздух, но пока недостаточно развит.
Господдержка позволит популяризировать это направление. В том числе обратить
внимание на тех, кто в этом направлении уже идёт и первый начинает использовать
транспорт на электродвигателях, солнечные батареи и др. Мы в этом не пионеры,
сегодня это тренд».
Напомним, документ
подготовлен в соответствии с Планом-графиком реализации в Российской Федерации
мероприятий, включенных в план мероприятий по обеспечению стимулирования
производства и использования колесных транспортных средств с электрическими
двигателями в государствах - членах Евразийского экономического союза на
2018-2020 годы, которым предписано в срок до 3 квартала 2020 года подготовить
нормативный правовой акт субъекта РФ, предусматривающий освобождение владельцев
колесных транспортных средств с электрическими двигателями от уплаты
транспортного налога.
По данным Управления
ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по
состоянию на 1 января 2020 года на территории Ленинградской области
зарегистрировано 36 транспортных средств, имеющих возможность использования
электродвигателей. Ожидаемые налоговые издержки составят от 270 до 360 тысяч
рублей в год, что является незначительным объемом выпадающих доходов дорожного
фонда 47-го региона.
Введение указанной льготы
станет мерой поддержки, стимулирующей граждан на приобретение колесных
транспортных средств с электродвигателями, и наряду с другими мероприятиями,
такими как предоставление права бесплатного проезда по платным автодорогам,
передвижения по полосам для общественного транспорта, пользования бесплатными
парковочными местами, оснащенными зарядными устройствами, будет способствовать
популяризации такого транспорта, что, в свою очередь, улучшит экологическую
обстановку в Ленинградской области.
Законопроект принят во
втором и третьем чтениях.