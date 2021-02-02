Задержаны охотники за металлом

31-го января в дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило заявление от жителя Петербурга, у которого обокрали дачный участок в садоводстве «Озеро» массива Красницы. За последнюю неделю января кто-то, разрезав заборную сетку, проник на участок и похитил металлические столбы, сетку «Рабицу» и алюминиевую стремянку. Ущерб превысил 17 тысяч рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали преступников в Вырице на улице К. Маркса. Два 50-летних мужчины – местные жители, судимые, Роман В. и Михаил К. полностью изобличены. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.