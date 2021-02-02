Задержаны охотники за металлом

Задержаны охотники за металлом

В Гатчинском районе попались дачные воры. Двое мужчин солидного возраста, судимые, залезли на чужой участок и похитили металлические изделия.

Рубрики : Криминал     02 Feb 2021

31-го января в дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило заявление от жителя Петербурга, у которого обокрали дачный участок в садоводстве «Озеро» массива Красницы. За последнюю неделю января кто-то, разрезав заборную сетку, проник на участок и похитил металлические столбы, сетку «Рабицу» и алюминиевую стремянку. Ущерб превысил 17 тысяч рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали преступников в Вырице на улице К. Маркса. Два 50-летних мужчины – местные жители, судимые, Роман В. и Михаил К. полностью изобличены. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+