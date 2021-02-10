«Я рисую перепись»

Творческое состязание
стартовало 16 ноября прошлого года, за это время мы получили более 1300 работ,
из которых 1053 успешно прошли модерацию. От художников в возрастной категории
7–9 лет поступило 610 произведений, от ребят в возрастной категории 10–12 лет —
443.
Рисунки приходят самые
разные: выполненные цветными карандашами, фломастерами, акварелью. Но общее в
них — обилие ярких красок и позитивная атмосфера. Многие изображают свою семью,
дом, школу и местные достопримечательности. Чаще всего героями конкурсных работ
становятся переписчики (юные художники тщательно прорисовывают красочную
атрибутику тех, кто проводит перепись) и птичка-талисман ВиПиН. Встречаются на рисунках
и мультяшные персонажи, например, почтальон Печкин.
Самые активные юные
художники в Белгородской области: они прислали 115 рисунков. В топ-5 творческих
регионов входят также Республика Татарстан (64 работы), Ямало-Ненецкий
автономный округ (56 работ), Москва и Московская область (46 работ), а также
Республика Башкортостан (46 работ).
Однако результаты еще
могут измениться. Прием работ на конкурс завершится 1 марта, в полдень по
московскому времени, а уже 3 марта на сайте переписи (strana2020.ru) начнется
голосование пользователей, которое продлится до 15 марта. Работы, набравшие
наибольшее число лайков, войдут в шорт-лист и будут вынесены на суд жюри, среди
членов которого есть профессиональные художники.
Итоги голосования
подведут 31 марта. Имена победителей можно будет узнать на информационном сайте
ВПН (strana2020.ru), а также на официальных страницах ВПН в социальных сетях.
Напомним, правилами
предусмотрена выплата денежных премий по 25 тысяч рублей. Вознаграждение
получат четыре человека — по два победителя в каждой возрастной номинации.
В оргкомитете конкурса
подчеркивают, что вступить в творческую борьбу еще не поздно. Для участия
необходимо изобразить любой сюжет о переписи населения, своей семье и малой
родине. На конкурс принимаются работы в разных техниках: рисунки, сделанные
карандашами, фломастерами или красками. Работу потребуется отсканировать или
сфотографировать и разместить в формате .png или .jpeg в открытом аккаунте
Instagram, сопроводив активной ссылкой @strana2020 и хештегом #ярисуюперепись.
После регистрации на
официальной странице Всероссийской переписи населения юный художник становится
полноправным участником конкурса.
Подробнее с правилами
конкурса можно ознакомиться здесь:
https://www.strana2020.ru/contest/drawing/vpn2020-drawing-contest-regulation-final-v2.pdf