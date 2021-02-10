«Я рисую перепись»

Творческое состязание стартовало 16 ноября прошлого года, за это время мы получили более 1300 работ, из которых 1053 успешно прошли модерацию. От художников в возрастной категории 7–9 лет поступило 610 произведений, от ребят в возрастной категории 10–12 лет — 443.

Рисунки приходят самые разные: выполненные цветными карандашами, фломастерами, акварелью. Но общее в них — обилие ярких красок и позитивная атмосфера. Многие изображают свою семью, дом, школу и местные достопримечательности. Чаще всего героями конкурсных работ становятся переписчики (юные художники тщательно прорисовывают красочную атрибутику тех, кто проводит перепись) и птичка-талисман ВиПиН. Встречаются на рисунках и мультяшные персонажи, например, почтальон Печкин.

Самые активные юные художники в Белгородской области: они прислали 115 рисунков. В топ-5 творческих регионов входят также Республика Татарстан (64 работы), Ямало-Ненецкий автономный округ (56 работ), Москва и Московская область (46 работ), а также Республика Башкортостан (46 работ).

Однако результаты еще могут измениться. Прием работ на конкурс завершится 1 марта, в полдень по московскому времени, а уже 3 марта на сайте переписи (strana2020.ru) начнется голосование пользователей, которое продлится до 15 марта. Работы, набравшие наибольшее число лайков, войдут в шорт-лист и будут вынесены на суд жюри, среди членов которого есть профессиональные художники.

Итоги голосования подведут 31 марта. Имена победителей можно будет узнать на информационном сайте ВПН (strana2020.ru), а также на официальных страницах ВПН в социальных сетях.

Напомним, правилами предусмотрена выплата денежных премий по 25 тысяч рублей. Вознаграждение получат четыре человека — по два победителя в каждой возрастной номинации.

В оргкомитете конкурса подчеркивают, что вступить в творческую борьбу еще не поздно. Для участия необходимо изобразить любой сюжет о переписи населения, своей семье и малой родине. На конкурс принимаются работы в разных техниках: рисунки, сделанные карандашами, фломастерами или красками. Работу потребуется отсканировать или сфотографировать и разместить в формате .png или .jpeg в открытом аккаунте Instagram, сопроводив активной ссылкой @strana2020 и хештегом #ярисуюперепись.

После регистрации на официальной странице Всероссийской переписи населения юный художник становится полноправным участником конкурса.

Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться здесь: https://www.strana2020.ru/contest/drawing/vpn2020-drawing-contest-regulation-final-v2.pdf