Человек собаке – друг?

9-го февраля в ТАСС Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, посвященная запуску проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили». Об идее акции, государственном и общественном надзоре за животными рассказал начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов.

Так, с 1 января 2021 года Управлению ветеринарии были переданы полномочия в области обращения с безнадзорными животными – в части финансирования мероприятий, связанных с работой муниципальных образований. Финансирование на 2021 год составляет 44 млн рублей на все районы области. Комитеты и отделы, уполномоченные работать с безнадзорными животными, заключают договора с организациями, которые выигрывают аукционы на услугу отлова, идентификации, стерилизации и вакцинации животных против бешенства. В этом году запланировано отловить и идентифицировать 3600 животных.

Сколько в регионе четвероногих бомжей?

- Обращение с безнадзорными и с домашними животными отражает культуру и уровень образованности и воспитания общества в целом, – заметил Леонид Кротов. – Сегодня количество бездомных собак на территории Ленинградской области колеблется в пределах от 12 до 13 тысяч. А реально мы можем отловить и подвергнуть идентификации, вакцинации и стерилизации 3-4 тысячи животных. В первую очередь тех, кто вызывает особые опасения и недовольство граждан. Учитывая, что мы имеем разветвленную сеть подведомственных учреждений, мы будем проводить мониторинг, чтобы определить точное количество животных. Но понадобится дополнительное финансирование. Сейчас мы изучаем опыт передовых субъектов РФ, где эта работа налажена должным образом. Лидеры – Москва и Нижегородская область.

Как рассказал Леонид Кротов, в Ленинградской области зарегистрировано 15 некоммерческих объединений, которые официально ведут свою деятельность, и 20 приютов – частных, незарегистрированных. В общей сложности в них содержатся 2500 собак и 300 кошек. По мнению начальника Управления ветеринарии Ленобласти, в дальнейшем надо рассматривать организацию современного приюта-распределителя. И работу эту надо проводить комплексно. Для этого подготовлена и запущена информационная программа «Мы в ответе за тех, кого приручили». Понимание должно прийти к нашим гражданам, причем с самого детства.

Областное Управление ветеринарии готовит комплекс мер совместно с Комитетом образования и Комитетом по печати Ленобласти – по проведению разъяснительной работы среди всех слоев населения. И в первую очередь, в школах и детских садах. Готовятся видео-уроки, видеоролики, в том числе с участием популярных личностей, артистов – вместе с их домашними питомцами.

За питомцем – в МФЦ

- 1-го марта должен стартовать большой проект – совместно с Комитетом экономического развития и подведомственными ему многофункциональными центрами, – рассказал Леонид Николаевич. – Мы формируем базу животных, находящихся в приютах. По каждому есть портфолио, и эти данные мы разместим в МФЦ. На экранах в МФЦ будут транслироваться наши ролики с бегущей строкой, телефоны администраций – специалистов, отвечающих за работу с безнадзорными животными. Каждый заинтересованный житель сможет обратиться в МФЦ и получить услугу по подбору для него животного из приюта.

Управление ветеринарии открыто для предложений. При Управлении создается общественный совет, в который войдут представители науки, крупных сельхозпредприятий. Ветеринары ждут конструктивных предложений от зоозащитников, общественных инспекторов Росприроднадзора. Нужны не популистские акции, а конкретные идеи, которые помогут изменить ситуацию к лучшему.

Против догхантеров – Уголовный кодекс

Ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов Ленинградской области Юрий Гонохов затронул проблему так называемых догхантеров – преступников, ставящих своей целью уничтожить как можно больше собак, в том числе домашних, и даже кошек. В Ленинградской области периодически происходят массовые отравления животных. Это – преступление, квалифицирующееся по статье 245 УК РФ: жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Со своей стороны, ветеринары могут предложить хозяевам животных только профилактику – соблюдение мер предосторожности: не выпускать животных одних на улицу, выгуливать собак в наморднике и, в идеале, отучать их подбирать что бы то ни было с земли.

- Против яда, используемого догхантерами, очень эффективен витамин «К», но в России его не найти. У нас в таких случаях вводят внутривенно пиридоксин, но это может делать только ветврач, – пояснил Юрий Гонохов. – Первая помощь при отравлении: влить собаке побольше воды, дать абсорбент и ехать как можно быстрее в ветклинику. Поскольку неизвестно, каким ядом отравилось животное. Счет обычно идет на часы и минуты, но все зависит от дозы. Если доза яда была большая, у хозяев есть от нескольких минут до пары часов, чтобы спасти собаку. Если доза маленькая, до суток.

Леонид Кротов напомнил, что на сайте каждого ветеринарного учреждения Ленобласти есть информация о его работе, контакты. В каждой районной ветеринарной станции работает телефон горячей линии, по которому можно звонить и в будни, и в праздники.

Также Леонид Николаевич подчеркнул, что граждане могут вносить свои предложения в проект «Мы в ответе за тех, кого приручили»:

- Мы готовы сотрудничать со всеми, кто заинтересован в конструктивном подходе. Обращения можно оставлять на сайте Управления ветеринарии Ленинградской области.



