Внимание! В Гатчине отключат холодную воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с
производством работ по замене задвижки на водопроводе по адресу:
Красноармейский пр., д. 46, будет отключена подача холодного водоснабжения
15 марта с 09:00 до окончания работ
по следующим адресам: пр-т Красноармейский, д. 44,
46, 46А, 48, 48А, 48Б, 48В.
В связи с устранением утечки на водопроводе по
адресу: ул. Зверевой д. 15 будет отключено ХВС
16 марта с 09:00 до окончания работ
по следующим адресам: ул. Зверевой, д. 13, 13/1 (д/с
№24), д.15, 17, 19/8, ул. Красных Военлетов д. 6, д. 6/1.