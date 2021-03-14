Внимание! В Гатчине отключат холодную воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ по замене задвижки на водопроводе по адресу: Красноармейский пр., д. 46, будет отключена подача холодного водоснабжения

15 марта с 09:00 до окончания работ

по следующим адресам: пр-т Красноармейский, д. 44, 46, 46А, 48, 48А, 48Б, 48В.

В связи с устранением утечки на водопроводе по адресу: ул. Зверевой д. 15 будет отключено ХВС

16 марта с 09:00 до окончания работ

по следующим адресам: ул. Зверевой, д. 13, 13/1 (д/с №24), д.15, 17, 19/8, ул. Красных Военлетов д. 6, д. 6/1.