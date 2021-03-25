Энергосервисные контракты помогают экономить

«Бережливые
энергосберегающие технологии очень важны. При небольших вложениях экономия
энергии может составлять до 30%. Нужно предусмотреть в бюджете серьезные
инвестиции под реальные программы энергосбережения. Простая формула: берем
объект - школу, детсад, больницу, спорткомплекс - его сегодняшние затраты, план
мероприятий по повышению энергоэффективности и их стоимость, просчитываем
снижение затрат после проведения мероприятий. В это надо инвестировать - это
сторицей вернется», - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Комитетом
по топливно-энергетическому комплексу региона и центром повышения
энергосбережения и энергоэффективности заключен 131 энергосервисный контракт по
различным видам энергосберегающих мероприятий. Такие контракты заключаются с
частными инвесторами, которые модернизируют муниципальные объекты:
устанавливают энергосберегающие светильники на улицах городов и поселков,
оснащают социальные объекты автоматизированными индивидуальными тепловыми
пунктами, монтируют на объектах муниципальной собственности энергоэффективные
системы освещения.
«Привлекаем
внебюджетное финансирование, инвесторы реализуют энергосберегающие мероприятия.
В крупных городах работы практически завершены, но они актуальны и на небольших
пространствах. Например, в Старой Ладоге инвестор заменил всего 202 светильника
- и за 6 лет на освещении получится сэкономить около 5,5 млн руб.», - привел
пример директор Центра повышения энергоэффективности и энергосбережения Павел
Дудкевич.
За
время заключения контрактов заменено почти 50 тысяч уличных светильников и 12,5
тыс. внутренних. Экономия бюджетных средств в рамках всех заключенных
энергосервисных контрактов составила 1,393 млрд руб. Сейчас прорабатывается
вопрос модернизации систем уличного освещения в 16 муниципальных образованиях.