Энергосервисные контракты помогают экономить

«Бережливые энергосберегающие технологии очень важны. При небольших вложениях экономия энергии может составлять до 30%. Нужно предусмотреть в бюджете серьезные инвестиции под реальные программы энергосбережения. Простая формула: берем объект - школу, детсад, больницу, спорткомплекс - его сегодняшние затраты, план мероприятий по повышению энергоэффективности и их стоимость, просчитываем снижение затрат после проведения мероприятий. В это надо инвестировать - это сторицей вернется», - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Комитетом по топливно-энергетическому комплексу региона и центром повышения энергосбережения и энергоэффективности заключен 131 энергосервисный контракт по различным видам энергосберегающих мероприятий. Такие контракты заключаются с частными инвесторами, которые модернизируют муниципальные объекты: устанавливают энергосберегающие светильники на улицах городов и поселков, оснащают социальные объекты автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, монтируют на объектах муниципальной собственности энергоэффективные системы освещения.

«Привлекаем внебюджетное финансирование, инвесторы реализуют энергосберегающие мероприятия. В крупных городах работы практически завершены, но они актуальны и на небольших пространствах. Например, в Старой Ладоге инвестор заменил всего 202 светильника - и за 6 лет на освещении получится сэкономить около 5,5 млн руб.», - привел пример директор Центра повышения энергоэффективности и энергосбережения Павел Дудкевич.

За время заключения контрактов заменено почти 50 тысяч уличных светильников и 12,5 тыс. внутренних. Экономия бюджетных средств в рамках всех заключенных энергосервисных контрактов составила 1,393 млрд руб. Сейчас прорабатывается вопрос модернизации систем уличного освещения в 16 муниципальных образованиях.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области