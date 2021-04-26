В акции приняли участие 14 волонтеров. Они трудились весь день и собрали почти 400 рекламных листовок. Это шесть доверху забитых мусорных мешков. Волонтеры удаляли плакаты с фасадов домов, заборов и столбов. Подростки спасали и деревья, на которые рекламу привязывают веревками.

Как рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Счастливое будущее» Анна Оснач, подобные ярмарки «финских» и «белорусских» товаров уже несколько лет приезжают в Коммунар и другие города. И каждый раз – с незаконно размещенной рекламой в неположенных для этого местах. Товары этих продавцов, якобы пришедшие из Финляндии или Белоруссии, на деле оказываются китайским контрафактом. Чаще всего жертвами подобного обмана становятся пожилые люди, которые отдают немалые деньги за некачественную продукцию.

В соседнем Санкт-Петербурге активисты приходят на такие ярмарки с сотрудниками полиции и обнаруживают массовые нарушения. При изучении документов сотрудниками полиции, все вещи оказываются китайского производства. Владельцев привлекают к административной ответственности за незаконную рекламу и назначают штрафы, рекламные конструкции заставляют демонтировать самих «предпринимателей».

- Надеемся, что со временем ярмарки продавцов-обманщиков станут реже появляться в Коммунаре, либо вовсе прекратят свою деятельность. Мы за бережное отношение к внешнему облику нашего города, - подчеркнула Анна Оснач.