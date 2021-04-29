«Абилимпикс» — шанс каждому!

На этот раз 298 конкурсантов (школьники, студенты организаций профессионального образования, специалисты, относящиеся к категории инвалидов) соревновались на 13 площадках образовательных организаций по 54 компетенциям. Их работу оценивали 229 экспертов. Свою лепту в проведение чемпионата внесли более 200 волонтеров.

Участие в международном движении «Абилимпикс» дает шанс каждому доказать себе и окружающим, что возможности инвалидов не ограничены диагнозом.

В рамках чемпионата был организован семинар-совещание по вопросам развития движения «Абилимпикс» и инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования в Северо-Западном Федеральном округе РФ. Прошли мастер-классы по различным профессиям и видам деятельности, профориентационные мероприятия для школьников и дошкольников. Была подготовлена фотовыставки «Абилимпикс Ленинградской области» и состоялся показ видеоролика «Абилимпикс - социальный лифт для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья».

Впереди новые испытания: все конкурсанты, занявшие первые места на региональном чемпионате, вошли в сборную команду Ленинградской области и начинают подготовку к участию в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в ноябре 2021 года.

Победители по компетенциям, в числе которых есть и представители Гатчинского района:

Гончарное дело

- Меньшов Вячеслав – студент, Мичуринский многопрофильный техникум;

- Целищев Василий – школьник, Сиверская школа-интернат;

Портной

- Сорокина Валерия – студент, Сланцевский индустриальный техникум;

- Дудкина Светлана – школьник, Сиверская школа-интернат;

Столярное дело

- Еремин Артур – школьник, Сиверская школа-интернат;

Экономика и бухгалтерский учет

- Деева Екатерина – студент, Сиверский техникум-интернат бухгалтеров Министерства труда и социальной защиты РФ;

Лозоплетение

- Олифер Николай – школьник, Сиверская школа-интернат;

Швея

- Дружинина Жанна – школьник, Сиверская школа-интернат;

Адаптивная физическая культура

- Михеева Ирина – студент, Мичуринский многопрофильный техникум;

- Жаплова Виктория – школьник, средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тихвин;

Бисероплетение

- Мондонен Алина – школьник, Ларьянская школа-интернат

Выпечка хлебобулочных изделий

- Чистякова Екатерина – студент, Кингисеппский колледж технологии и сервиса;

Вязание крючком

- Дмитриева Ксения – школьник, Приозерская школа-интернат;

Вязание спицами

- Шамеко Надежда – студент, Мичуринский многопрофильный техникум;

- Степанова Алена – школьник, средняя образовательная школа № 1 г. Приозерска;

Декорирование тортов

- Пулькина Ангелина – студент, Мичуринский многопрофильный техникум;

Документационное обеспечение управления и архивоведение

- Усик Мирослав – студент, Мичуринский многопрофильный техникум;

Дошкольное воспитание

- Богданова Лидия – студент, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта;

Инженерный дизайн (CAD) САПР

- Уторова Мария – студент, Подпорожский политехнический техникум;

Карвинг

- Киселев Виктор – студент, Лодейнопольский техникум промышленных технологий

- Карташов Андрей – школьник, Лорянская школа интернат;

Клининг

- Федотов Руслан – студент, Мультицентр социальной и трудовой интеграции;

- Судакова Алина – школьник, Приозерская школа-интернат;

Кулинарное дело

- Петрова Алина – студент, Выборгский политехнический колледж «Александровский»;

- Шаркова Ульяна – студент, Выборгский политехнический колледж «Александровский»;

Ландшафтный дизайн

- Король Анатолий – студент, Мичуринский многопрофильный техникум;

Малярное дело

- Беляева Анастасия – студент, Борский агропромышленнный техникум;

- Таничева Ульяна – школьник, Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3;

Мебельщик

- Мовила Илья – Средняя общеобразовательная школа №4, г. Тихвин

Мультимедийная журналистика

- Куликов Павел – школьник, Каменногорский центр образования;

Ногтевой сервис

- Ментюкова Анастасия – студент, Мичуринский многопрофильный техникум;

Облицовка плиткой

- Захарова Валерия – студент – Лужский агропромышленный техникум;

Обработка текста

- Костин Олег – студент, Киришский политехнический техникум;

- Хруль София – школьник, Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тихвин

Переводчик

- Чубаров Константин – школьник, Гимназия № 2, г. Тихвин

Поварское дело

- Почтарева Полина – студент, Кингисеппский колледж технологии и сервиса;

Предпринимательство

- Кутлиахметов Георгий - студент, Мичуринский многопрофильный техникум;

- Саламатов Вадим – школьник, Лицей № 8 г.Тихвин;

Резьба по дереву

- Борошнев Павел – школьник, Ларьянская школа-интернат;

Ремонт и обслуживание автомобилей

- Егоров Раджа – студент, Мичуринский многопрофильный техникум;

Сетевое и системное администрирование

- Петров Константин – студент, Приозерский политехнический колледж;

Слесарное дело

- Ганичев Алексей – студент, Борский агропромышленный техникум;

- Носенко Александр – школьник, Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3;

Социальная работа

- Смирнова Анастасия – студент, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина;

Сухое строительство и штукатурные работы

- Николаева Ксения – Сосновоборский политехнический колледж;

Флористика

- Гусева Арина – студент, Мичуринский многопрофильный техникум;

Фотограф-репортер

- Веселов Марк – школьник, Средняя общеобразовательная школа №9, г. Тихвин

Художественное вышивание

- Ламзина Диана – школьник, Приозерская школа-интернат;

Электромонтаж

- Федоров Вадим – студент, Политехнический колледж города Светогорска

Пожелаем всем участникам дальнейших побед и успешного трудоустройства!

Фото предоставлено ЦОМ ЮНИТИ