«Абилимпикс» — шанс каждому!

На этот раз 298 конкурсантов
(школьники, студенты организаций профессионального образования, специалисты, относящиеся
к категории инвалидов) соревновались на 13 площадках образовательных
организаций по 54 компетенциям. Их работу оценивали 229
экспертов. Свою лепту в проведение чемпионата внесли более 200 волонтеров.
Участие в международном движении
«Абилимпикс» дает шанс каждому доказать себе и окружающим, что возможности
инвалидов не ограничены диагнозом.
В
рамках чемпионата был организован семинар-совещание по вопросам развития
движения «Абилимпикс» и инклюзивного образования в системе среднего
профессионального образования в Северо-Западном Федеральном округе РФ. Прошли мастер-классы
по различным профессиям и видам деятельности, профориентационные мероприятия
для школьников и дошкольников. Была подготовлена фотовыставки «Абилимпикс
Ленинградской области» и состоялся показ видеоролика «Абилимпикс - социальный
лифт для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья».
Впереди
новые испытания: все конкурсанты, занявшие первые места на региональном
чемпионате, вошли в сборную команду Ленинградской области и начинают подготовку
к участию в VII Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет
в ноябре 2021 года.
Победители
по компетенциям, в числе которых есть и представители Гатчинского района:
Гончарное дело
- Меньшов Вячеслав
– студент, Мичуринский многопрофильный техникум;
- Целищев Василий
– школьник, Сиверская школа-интернат;
Портной
- Сорокина Валерия
– студент, Сланцевский индустриальный техникум;
- Дудкина Светлана
– школьник, Сиверская школа-интернат;
Столярное дело
- Еремин Артур –
школьник, Сиверская школа-интернат;
Экономика и
бухгалтерский учет
- Деева Екатерина
– студент, Сиверский техникум-интернат бухгалтеров Министерства труда и
социальной защиты РФ;
Лозоплетение
- Олифер Николай –
школьник, Сиверская школа-интернат;
Швея
- Дружинина Жанна
– школьник, Сиверская школа-интернат;
Адаптивная физическая
культура
- Михеева Ирина –
студент, Мичуринский многопрофильный техникум;
- Жаплова Виктория
– школьник, средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тихвин;
Бисероплетение
- Мондонен Алина –
школьник, Ларьянская школа-интернат
Выпечка
хлебобулочных изделий
- Чистякова
Екатерина – студент, Кингисеппский колледж технологии и сервиса;
Вязание крючком
- Дмитриева Ксения
– школьник, Приозерская школа-интернат;
Вязание спицами
- Шамеко Надежда –
студент, Мичуринский многопрофильный техникум;
- Степанова Алена
– школьник, средняя образовательная школа № 1 г. Приозерска;
Декорирование
тортов
- Пулькина
Ангелина – студент, Мичуринский многопрофильный техникум;
Документационное
обеспечение управления и архивоведение
- Усик Мирослав –
студент, Мичуринский многопрофильный техникум;
Дошкольное
воспитание
- Богданова Лидия
– студент, Национальный государственный университет физической культуры, спорта
и здоровья имени П. Ф. Лесгафта;
Инженерный дизайн
(CAD) САПР
- Уторова Мария –
студент, Подпорожский политехнический техникум;
Карвинг
- Киселев Виктор –
студент, Лодейнопольский техникум
промышленных технологий
- Карташов Андрей
– школьник, Лорянская школа интернат;
Клининг
- Федотов Руслан –
студент, Мультицентр социальной и трудовой интеграции;
- Судакова Алина –
школьник, Приозерская школа-интернат;
Кулинарное дело
- Петрова Алина –
студент, Выборгский политехнический колледж «Александровский»;
- Шаркова Ульяна –
студент, Выборгский политехнический колледж «Александровский»;
Ландшафтный дизайн
- Король Анатолий
– студент, Мичуринский многопрофильный техникум;
Малярное дело
- Беляева
Анастасия – студент, Борский
агропромышленнный техникум;
- Таничева Ульяна
– школьник, Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3;
Мебельщик
- Мовила Илья – Средняя общеобразовательная школа №4,
г. Тихвин
Мультимедийная
журналистика
- Куликов Павел –
школьник, Каменногорский центр
образования;
Ногтевой сервис
- Ментюкова
Анастасия – студент, Мичуринский многопрофильный техникум;
Облицовка плиткой
- Захарова Валерия
– студент – Лужский агропромышленный техникум;
Обработка текста
- Костин Олег –
студент, Киришский политехнический техникум;
- Хруль София –
школьник, Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тихвин
Переводчик
- Чубаров
Константин – школьник, Гимназия
№ 2, г. Тихвин
Поварское дело
- Почтарева Полина
– студент, Кингисеппский колледж технологии и сервиса;
Предпринимательство
- Кутлиахметов
Георгий - студент, Мичуринский многопрофильный техникум;
- Саламатов Вадим
– школьник, Лицей № 8 г.Тихвин;
Резьба по дереву
- Борошнев Павел –
школьник, Ларьянская школа-интернат;
Ремонт и
обслуживание автомобилей
- Егоров Раджа –
студент, Мичуринский многопрофильный техникум;
Сетевое и
системное администрирование
- Петров
Константин – студент, Приозерский политехнический колледж;
Слесарное дело
- Ганичев Алексей
– студент, Борский агропромышленный техникум;
- Носенко
Александр – школьник, Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3;
Социальная работа
- Смирнова
Анастасия – студент, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина;
Сухое
строительство и штукатурные работы
- Николаева Ксения
– Сосновоборский политехнический колледж;
Флористика
- Гусева Арина –
студент, Мичуринский многопрофильный техникум;
Фотограф-репортер
- Веселов Марк –
школьник, Средняя общеобразовательная школа №9, г. Тихвин
Художественное
вышивание
- Ламзина Диана –
школьник, Приозерская школа-интернат;
Электромонтаж
- Федоров Вадим –
студент, Политехнический колледж города Светогорска
Пожелаем всем
участникам дальнейших побед и успешного трудоустройства!
Фото предоставлено ЦОМ ЮНИТИ