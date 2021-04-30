Май. Маски. Тест

Для иностранцев другие правила. Как уточнили в Роспотребнадзоре, все иностранные граждане въезжают в Россию с результатом теста на коронавирус. А если речь идет о трудовых мигрантах, то им, помимо теста, который они должны взять с собой, придется сидеть на карантине 14 дней. Карантин они могут проходить по месту прибытия - или в общежитии, или на съемной или собственной (при наличии) квартире.

"Гражданам Российской Федерации, прибывающим из зарубежных стран на территорию Российской Федерации после 1 мая 2021 года, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в базу Единого портала госуслуг. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток", - напомнили в Роспотребнадзоре требования постановления Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Как уточняет ведомство, сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранцев.

До 1 мая требование о двойном ПЦР-тестировании действует только в отношении возвращавшихся из Турции и Танзании. Но с 15 апреля Россия ограничила полеты в Турцию и приостановила авиасообщение с Танзанией. Как отмечала Попова, из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в 21 стране произошло ухудшение эпидситуации по коронавирусу.

"Мы очень плотно контролируем ситуацию на границе, и, по данным санитарно-карантинного контроля, с момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 млн лиц, вернувшихся из-за рубежа. При этом более 25 тысяч человек, зараженных коронавирусом, выявлено именно методом ПЦР. Из этого общего числа инфицированных почти 80% - наши граждане, прибывшие из Турции", - уточнила Попова. Из Турции, по ее словам, граждане привозили самые разные мутировавшие штаммы, в том числе британский и южноафриканский. Также обнаруживались бразильские варианты коронавируса, калифорнийская и нью-йоркская мутации.

А из Танзании отдыхающие приезжали не только с коронавирусом, но и с малярией. Попова также отметила, что число стран, которые сообщают о вариантах вируса, вызывающих обеспокоенность, продолжает расти. По данным ВОЗ, британский, южноафриканский и бразильский варианты возбудителя уже вытеснили референсный штамм в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

При этом отмечается более высокая скорость передачи инфекции на местном уровне. "Таким образом, распространение за рубежом штаммов, генетически отличающихся от циркулирующих в настоящее время в России, создает дополнительную угрозу. При этом прогноз ситуации в России на ближайшее время и ближайшее полугодие будет зависеть от завоза новых вариантов вируса из зарубежных стран, естественной эволюции возбудителя внутри страны и эффективности мер, которые мы принимаем для предотвращения передачи вируса от человека к человеку, дальнейшего развития эпидситуации", - подчеркнула Попова.

По данным Росавиации, с 15 по 21 апреля российские и турецкие авиакомпании из Турции в Россию вывезли около 58,6 тысячи пассажиров и еще 2,1 тысячи человек из Танзании. С 23 по 30 апреля российскими авиакомпаниями планируется выполнить 39 вывозных рейсов из Турции и два рейса из Танзании. Как ожидается, до 1 июня будет 112 вывозных рейсов из Турции российскими авиакомпаниями и 87 рейсов турецкими авиакомпаниями. Планируется перевезти около 60 тысяч пассажиров.

По мнению президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, туристам, возвращающимся из стран дальнего зарубежья, двойные тесты особых проблем не создадут. "Россияне, выезжавшие за рубеж, по правилам сдавали тесты и в прошлом году. После этого выставляли результаты на сайт Госуслуг и могли свободно перемещаться по территории России. Никаких проблем это не вызывало. При ужесточении этих правил, конечно, какой-то небольшой процент примет решение не путешествовать за рубеж. Но я не вижу в этом больших сложностей", - сказал он.

Неоднократные ПЦР-тесты соответствуют мировой практике. Например, граждане, приезжающие из-за рубежа в Великобританию, должны сдавать тесты четыре раза - перед вылетом, а затем на второй, третий и на восьмой день после прилета, рассказывает Игнатьев. Тест в Британии стоит 210 фунтов (около 22 тысяч рублей по текущему курсу).

В России в среднем один ПЦР-тест стоит в коммерческих лабораториях 3 тысячи рублей. Можно попытаться сдать тест в своей поликлинике бесплатно, но здесь нет гарантии, что человек уложится в пять отведенных дней на проведение тестирования после пересечения границы.

Возникают проблемы и у путешествующих на личном автотранспорте. Например, дорога от Москвы до пропускного пункта в селе Веселое на российско-абхазской границе может занять три дня, столько же обратно. Однако в Абхазию ездят из множества других регионов, что заметно растягивает путешествие и может усложнить сдачу теста. В Роспотребнадзоре на это отвечают, что граждане должны сами планировать свою поездку с учетом новых требований.

"Мы признаем, что исполнение требований Роспотребнадзора безусловно способствует защите здоровья. Но все же полагаю, что исполнение санитарных требований должно стать бесплатным для россиян. Тогда государство будет иметь право требовать их исполнения", - считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. В ближайшие дни он готов направить в адрес контролирующих органов соответствующее обращение.





Евгений Гайва, Ольга Игнатова "Российская газета" https://rg.ru/2021/04/29/chto-zhdet-rossiian-v-mae.html Фото: Геннадий Аносов/РГ



