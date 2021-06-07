Города области поборются за звание «столицы»

Помимо традиционных критериев отбора и оценки будущих площадок для размещения гостей праздника, конкурсная комиссия будет учитывать эффективность деятельности органов местного самоуправления, динамику основных показателей за год и последние три года, а также отсутствие задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы.

Муниципальное образование должно предоставить программу расходования средств, выделяемых из областного бюджета на проведение Дня Ленинградской области.

Несмотря на то, что с этого года официальной столицей Ленинградской области стала Гатчина, регион продолжает традицию ежегодного проведения конкурса «Столица Ленинградской области».

Помимо возможности стать центром торжеств в честь Дня образования региона, присвоение статуса столицы дает городам возможность получить дополнительное финансирование на ремонт и проекты благоустройства. На территории городов-«столиц» не менее двух раз в году проводятся заседания областного правительства.

Один и тот же город не может получить такой статус чаще одного раза в 10 лет.

Напомним, что в 2021 году «столицей» региона выбран Всеволожск, а в 2022 — Тосно.