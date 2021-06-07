Города области поборются за звание «столицы»

Помимо традиционных
критериев отбора и оценки будущих площадок для размещения гостей праздника,
конкурсная комиссия будет учитывать эффективность деятельности органов местного
самоуправления, динамику основных показателей за год и последние три года, а
также отсутствие задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы.
Муниципальное образование
должно предоставить программу расходования средств, выделяемых из областного
бюджета на проведение Дня Ленинградской области.
Несмотря на то, что с
этого года официальной столицей Ленинградской области стала Гатчина, регион
продолжает традицию ежегодного проведения конкурса «Столица Ленинградской
области».
Помимо возможности стать
центром торжеств в честь Дня образования региона, присвоение статуса столицы
дает городам возможность получить дополнительное финансирование на ремонт и
проекты благоустройства. На территории городов-«столиц» не менее двух раз в
году проводятся заседания областного правительства.
Один и тот же город не
может получить такой статус чаще одного раза в 10 лет.
Напомним, что в 2021 году
«столицей» региона выбран Всеволожск, а в 2022 — Тосно.