Красносельскому шоссе – новое покрытие

По заказу «Ленавтодора» новое покрытие здесь появится от Виллозей до Вайялово. В общей сложности дорожники заменят почти 9 км полотна.

Помимо собственно асфальтовых работ предусмотрены устройство заездных карманов и остановок для общественного транспорта, монтаж нового барьерного ограждения, устройство пешеходных дорожек и ремонт четырех водопропускных труб. После этого будет нанесена разметка, поставлены знаки и сигнальные столбики.

«Интенсивность движения транспорта по этой дороге растет год от года, так как она частично дублирует Киевское шоссе. Кроме того, эта трасса обеспечивает связь Гатчинского и Ломоносовского районов области с Красным Селом. Ремонт будет закончен к началу сентября», — рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Сейчас на объекте началась очистка полосы отвода, скоро техника начнет срезать старый слой асфальта.

Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 километров региональных трасс.