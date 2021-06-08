Красносельскому шоссе – новое покрытие

По заказу
«Ленавтодора» новое покрытие здесь появится от Виллозей до Вайялово. В общей
сложности дорожники заменят почти 9 км полотна.
Помимо собственно
асфальтовых работ предусмотрены устройство заездных карманов и остановок для
общественного транспорта, монтаж нового барьерного ограждения, устройство
пешеходных дорожек и ремонт четырех водопропускных труб. После этого будет
нанесена разметка, поставлены знаки и сигнальные столбики.
«Интенсивность
движения транспорта по этой дороге растет год от года, так как она частично
дублирует Киевское шоссе. Кроме того, эта трасса обеспечивает связь Гатчинского
и Ломоносовского районов области с Красным Селом. Ремонт будет закончен к
началу сентября», — рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области
Денис Седов.
Сейчас на объекте
началась очистка полосы отвода, скоро техника начнет срезать старый слой
асфальта.
Напомним, что в
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого по
инициативе президента России Владимира Путина в Ленинградской области в этом
году ремонтируется 110 километров региональных трасс.