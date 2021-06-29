Социальный малый бизнес: развитие и поддержка

Широкое обсуждение развития бизнеса в социальной
сфере прошло на Межрегиональном слёте социальных предпринимателей
Северо-Западного региона «Социальное предпринимательство – территория
возможностей 2021. Драйверы развития социального бизнеса». Местом проведения
мероприятия второй год подряд стал центр «Мой бизнес» Ленинградской области. К
трансляции дискуссионных площадок, круглых столов, к пленарному заседанию Слета
подключились почти 500 участников — представителей бизнеса, власти и
инфраструктуры поддержки предпринимательства из регионов СЗФО.
Приветствуя участников, председатель комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области Светлана Нерушай, подчеркнула, что Слёт проходит в рамках реализации
национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в
России, и призван обсудить инициативы и ключевые точки роста социального
предпринимательства. Предприятий малого и среднего бизнеса, которые заявляют о
своей социальной активности и помогают власти решать социальные задачи, становится
всё больше — в Ленинградской области их более двух тысяч. И задача власти —
поддержать, направить, развивать социальный бизнес.
В регионе действует целый ряд мер финансовой и
нефинансовой поддержки социального предпринимательства. Предприятия могут получить
5 видов субсидий, в том числе компенсировать затраты на свою деятельность имеют
возможность частные детские сады, мастера народных художественных промыслов и
ремесел, учреждения здравоохранения и культуры — всего на субсидии, которыми
может воспользоваться социальный бизнес, в этом году направлено почти 290 млн
рублей.
В июне Фондом поддержки предпринимательства
Ленинградской области введён новый льготный государственный микрозайм для
социальных предприятий под 2,75% годовых, в начале июля стартует программа бизнес-акселерации, по итогам
которой будут отобраны 40 социальных предприятий — претендентов на федеральные
гранты до 500 тысяч рублей. В ежедневном режиме ведет консультационную работу
по включению в перечень социальных предприятий Центр инноваций социальной сферы
Ленинградской области. И если в 2020 году таких предприятий насчитывалось всего
36, то на сегодняшний день уже 137.