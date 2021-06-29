Социальный малый бизнес: развитие и поддержка

Широкое обсуждение развития бизнеса в социальной сфере прошло на Межрегиональном слёте социальных предпринимателей Северо-Западного региона «Социальное предпринимательство – территория возможностей 2021. Драйверы развития социального бизнеса». Местом проведения мероприятия второй год подряд стал центр «Мой бизнес» Ленинградской области. К трансляции дискуссионных площадок, круглых столов, к пленарному заседанию Слета подключились почти 500 участников — представителей бизнеса, власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства из регионов СЗФО.

Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов решения, принятые на слете в 2020 году, стали основой для дальнейших действий. Так, в Госдуму РФ направлены предложения по внесению изменений в федеральное законодательство в части предоставления преференций социальным предприятиям при участии в государственных и муниципальных закупках и о предоставлении права социальным предприятиям наравне с некоммерческими организациями пользоваться квотой на размещение социальной рекламы. В 2021 году областным законодательством закреплена такая мера поддержки как «социальная ипотека» – предприниматель может получить до 5 млн рублей на приобретение вторичной недвижимости для ведения социального бизнеса.

Приветствуя участников, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай, подчеркнула, что Слёт проходит в рамках реализации национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в России, и призван обсудить инициативы и ключевые точки роста социального предпринимательства. Предприятий малого и среднего бизнеса, которые заявляют о своей социальной активности и помогают власти решать социальные задачи, становится всё больше — в Ленинградской области их более двух тысяч. И задача власти — поддержать, направить, развивать социальный бизнес.

В регионе действует целый ряд мер финансовой и нефинансовой поддержки социального предпринимательства. Предприятия могут получить 5 видов субсидий, в том числе компенсировать затраты на свою деятельность имеют возможность частные детские сады, мастера народных художественных промыслов и ремесел, учреждения здравоохранения и культуры — всего на субсидии, которыми может воспользоваться социальный бизнес, в этом году направлено почти 290 млн рублей.

В июне Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области введён новый льготный государственный микрозайм для социальных предприятий под 2,75% годовых, в начале июля стартует программа бизнес-акселерации, по итогам которой будут отобраны 40 социальных предприятий — претендентов на федеральные гранты до 500 тысяч рублей. В ежедневном режиме ведет консультационную работу по включению в перечень социальных предприятий Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области. И если в 2020 году таких предприятий насчитывалось всего 36, то на сегодняшний день уже 137.