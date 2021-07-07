Выборы-2021: выдвижение кандидатов продолжается

Этот этап продлится до 12
июля – в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы, до 26 июля –
в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области (на региональных выборах этот этап включает в себя также сбор подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов).
По состоянию на 5 июля
2021 года документы для выдвижения подали:
- на выборах депутатов
ГосДумы – один кандидат, выдвинутый в
порядке самовыдвижения во Всеволожском одномандатном избирательном округе №
111;
- на выборах депутатов
областного парламента – восемь кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения,
в Выборгском одномандатном избирательном округе № 1, Сертоловском одномандатном
избирательном округе № 5, Токсовском одномандатном избирательном округе № 6,
Волховском одномандатном избирательном округе № 10, Коммунарском одномандатном
избирательном округе № 17, Кингисеппском одномандатном избирательном округе №
24, Бугровском одномандатном избирательном округе № 25.
Информация о кандидатах –
на сайте Леноблизбиркома http://www.leningrad-reg.vybory.izbirkom.ru