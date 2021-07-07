Выборы-2021: выдвижение кандидатов продолжается

Выборы-2021: выдвижение кандидатов продолжается

В ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы России восьмого созыва и выборам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года (а также 17 и 18 сентября) продолжается выдвижение кандидатов, списков кандидатов.

Рубрики : Выборы     07 Jul 2021

Этот этап продлится до 12 июля – в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы, до 26 июля – в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области (на региональных выборах этот этап включает в себя также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов).

По состоянию на 5 июля 2021 года документы для выдвижения подали:

- на выборах депутатов ГосДумы  – один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения во Всеволожском одномандатном избирательном округе № 111;

- на выборах депутатов областного парламента – восемь кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, в Выборгском одномандатном избирательном округе № 1, Сертоловском одномандатном избирательном округе № 5, Токсовском одномандатном избирательном округе № 6, Волховском одномандатном избирательном округе № 10, Коммунарском одномандатном избирательном округе № 17, Кингисеппском одномандатном избирательном округе № 24, Бугровском одномандатном избирательном округе № 25.

Информация о кандидатах – на сайте Леноблизбиркома http://www.leningrad-reg.vybory.izbirkom.ru

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