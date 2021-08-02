Ровный асфальт для Тайцев

Ремонт почти 9-километрового покрытия от деревни Виллози до деревни Вайялово проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по заказу «Ленавтодора». Контрактом предусмотрено обновление двух слоев асфальтобетона, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб и замена остановок. На данный момент здесь полностью уложен основной ход асфальта, техника работает на заездных карманах к остановкам.

И.о. заместителя директора «Ленавтодора» Валерий Бабарыкин отметил, что дорога Красное Село – Гатчина – Павловск – важная агломерационная магистраль. Частично дублируя Киевское шоссе, она выводит транспорт из Гатчинского и Ломоносовского районов Ленинградской области напрямую в Красное Село.

С просьбой отремонтировать дорогу в правительство региона и «Ленавтодор» жители Гатчины и Тайцев обращались неоднократно из-за большой колейности, которая нередко приводила к затрудненному движению и многочисленным авариям. Сегодня все работы практически выполнены.

- Работы по укладке основного покрытия завершены. Нам осталось уложить верхний слой на примыкание к автомобильной дороге и до конца обустроить пешеходную дорожку в деревне Вайялово и поселке Тайцы. Кроме этого, будет установлено 14 остановок. До первого сентября все работы, в том числе по нанесению разметки и восстановлению дорожных знаков, должны быть выполнены, - сказал Валерий Бабарыкин.

Главный специалист отдела технического надзора за состоянием автомобильных дорог «Ленавтодора» Сергей Банников добавил, что гарантия на данную дорогу составляет шесть лет, но дорожники ожидают, что она прослужит не менее десяти лет.

Качество выполненного ремонта оценил и представитель регионального отделения ОНФ Ленинградской области Алексей Орлов. По его словам, на 2023 год запланирован ремонт продолжения дороги до Гатчины. Он также обратил внимание дорожников на то, что дорожную разметку после ремонта стоит наносить как можно быстрее.

В процессе работ местное население реагировало на дорожников по-разному: кто-то благодарил, а кто-то отзывался негативно. Были и те, кто пытался решить и другие дорожные проблемы вблизи ремонтируемого участка. Так, уже около трех лет тянется история с бесхозным участком протяженностью в 3 км между деревней Вилллози и Красным Селом. Ежемесячно региональные власти и «Ленавтодор» получают около 50 обращений по поводу его ненормативного состояния. После полной инвентаризации региональных дорог было установлено, что данный отрезок дороги принадлежит Санкт-Петербургу. Соответственно, Ленинградская область не имеет права заниматься его эксплуатацией. По последней информации, как сообщили представители «Ленавтодора», администрация Красносельского района Санкт-Петербурга поставила данный участок дороги на баланс и запросила средства на софинансирование его благоустройства в правительстве Северной столицы.

В ходе осмотра представители дорожной лаборатории взяли пробу нового асфальта – пробурили новое полотно и взяли керн, который в течение четырех дней будут проверять на плотность, пористость и достаточное уплотнение.

Добавим, что ремонт на трассе продолжится и в следующем году: «Ленавтодор» намерен обновить протяженный участок от Гатчины почти до Павловска через Коммунар. Всего в рамках «дорожного нацпроекта» в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 км региональных трасс.





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