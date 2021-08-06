«218 АРЗ» отметил 80-летие

Торжественная церемония на месте строительства «Центра по восстановлению ДСЕ» (ДСЕ - деталь/сборочная единица) прошла на производственной площадке АО «218 АРЗ» в поселке Войсковицы.

АО «218 АРЗ» входит в состав Объединенный двигателестроительной корпорации Ростеха и является крупнейшим в стране центром, специализирующимся на ремонте газотурбинных двигателей. Сегодня АО «218 АРЗ» включает в себя кроме гатчинского завода филиалы «712 АРЗ» в Челябинске и «570 АРЗ» в Ейске.

Новый цех появится к 2025 году в рамках стратегии трансформации индустриальной модели АО «ОДК». Деятельность центра направлена на поддержание исправности двигателей типа АИ-20, АИ-24, АИ-25ТЛ, Д-36, Д-30Ф6, Д-136, Д-436 государственной авиации Российской Федерации и восстановление ДСЕ для более новых типов двигателей, в том числе для гражданской авиации и для наземных газотурбинных силовых установок.

В результате строительства центра АО «218 АРЗ» откроет около 60 новых рабочих мест. Проект финансируется на средства ОДК. Инвестиции составят около 600 млн рублей.

Создание «Центра по восстановления ДСЕ» значительно снизит стоимость ремонта на предприятиях холдинга, поможет решить проблему дефицита запасных частей и повысить качество ремонта, при сохранении целевых показателей его стоимости.

Общий экономический эффект от реализации проекта составит около 1,5 млрд рублей.

С юбилеем предприятие поздравили руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

По традиции в честь праздника почетными наградами были отмечены лучшие специалисты предприятия.



