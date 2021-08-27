Бонусы ― за добрые дела

Бонусы ― за добрые дела

Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области 31 августа проведет вебинар, посвященный платформе «Другое дело» — сервису, который позволяет получать различные бонусы за сделанные добрые дела, включая саморазвитие и волонтерскую деятельность.

Рубрики : Будь Добр     27 Aug 2021

Приложение «Другое дело» запущено в мае 2021 при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». 

Сервис позволяет каждому участвовать в различных общественно-полезных и развивающих активностях и получать за это баллы, которые затем можно обменять на бонусы от партнеров. Например, приобрести подписку на онлайн-сервис или получить скидку на авиабилеты. 

Партнерами проекта уже стали несколько десятков крупных российских компаний, в том числе «Аэрофлот» «РЖД», «Ростелеком», «Сбер» и многие другие.

«Другое дело» позволяет не только получать бонусы. Платформа создает большое количество возможностей для обретения новых знаний, самообразования. Поэтому в преддверии Дня знаний мы решили провести для всех желающих тематический вебинар, на котором расскажем как работает «Другое дело», ― пояснила руководитель добровольческого центра Ленинградской области Прасковья Васильева. 

Трансляция состоится 31 августа в 14.00 в официальном сообществе ресурсного центра.

 

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