Бонусы ― за добрые дела

Приложение «Другое дело» запущено в мае 2021 при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Сервис позволяет каждому участвовать в различных общественно-полезных и развивающих активностях и получать за это баллы, которые затем можно обменять на бонусы от партнеров. Например, приобрести подписку на онлайн-сервис или получить скидку на авиабилеты.

Партнерами проекта уже стали несколько десятков крупных российских компаний, в том числе «Аэрофлот» «РЖД», «Ростелеком», «Сбер» и многие другие.

«Другое дело» позволяет не только получать бонусы. Платформа создает большое количество возможностей для обретения новых знаний, самообразования. Поэтому в преддверии Дня знаний мы решили провести для всех желающих тематический вебинар, на котором расскажем как работает «Другое дело», ― пояснила руководитель добровольческого центра Ленинградской области Прасковья Васильева.

Трансляция состоится 31 августа в 14.00 в официальном сообществе ресурсного центра.