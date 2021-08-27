Бонусы ― за добрые дела

Приложение «Другое дело»
запущено в мае 2021 при поддержке президентской платформы «Россия — страна
возможностей».
Сервис позволяет каждому
участвовать в различных общественно-полезных и развивающих активностях и
получать за это баллы, которые затем можно обменять на бонусы от партнеров.
Например, приобрести подписку на онлайн-сервис или получить скидку на
авиабилеты.
Партнерами проекта уже стали
несколько десятков крупных российских компаний, в том числе «Аэрофлот» «РЖД»,
«Ростелеком», «Сбер» и многие другие.
«Другое дело» позволяет не
только получать бонусы. Платформа создает большое количество возможностей для
обретения новых знаний, самообразования. Поэтому в преддверии Дня знаний мы
решили провести для всех желающих тематический вебинар, на котором расскажем
как работает «Другое дело», ― пояснила руководитель добровольческого центра
Ленинградской области Прасковья Васильева.
Трансляция состоится 31
августа в 14.00 в
официальном сообществе ресурсного центра.