Познавательная энергетика: школьники Ленобласти участвуют в российском просветительском проекте

Просветительский проект организован в преддверии одного из ключевых событий в сфере энергетики – международного форума «Российская энергетическая неделя»-2025.

Среди задач этой инициативы – формирование у молодых людей интереса к профессиям в сфере энергетики. Сценарий мастер-лекции представляет собой 40-минутную интерактивную программу. Школьникам рассказывают о том, как устроена Единая энергосистема страны, о технологиях, которые сегодня используются в отрасли. Ребят знакомят с возобновляемыми источниками энергии, речь идет и о водородной энергетике, где Россия реализует пилотные проекты.

Также лекция затрагивает тематику энергетической справедливости – доступности ресурсов и современных технологий для всех стран мира и роли международного объединения БРИКС в ее достижении.

Для закрепления материала в программу просветительской лекции включена интерактивная викторина, которая в игровой форме проверяет усвоенные знания.

«Просветительские лекции, посвященные тематике развития топливно-энергетического комплекса России, прошли в учебных заведениях нашего региона в первой половине октября. А в экскурсиях в учебно-методический центр АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» приняли участие старшеклассники школ Всеволожского района и Гатчинского округа», – рассказала директор филиала Российского общества «Знание» в Ленинградской области Татьяна Андреева.