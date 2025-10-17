- Каждый год в осенне-зимний период начинается рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, – говорит начальник отдела Госавтоинспекции Гатчинского УМВД Александр Соколов. - Люди убеждены, что водитель обязан их видеть – «у него же фары». Но свет фар высвечивает темную фигуру на темной дороге буквально в последний момент, когда силуэт внезапно возникает перед машиной, и не всегда водитель успевает затормозить. И даже если пешеход движется в соответствии с правилами дорожного движения по краю проезжей части навстречу транспортному потоку, он должен себя подстраховать. Если это обочина, то нужно идти не по краю проезжей части, а глубже по обочине, и, если на одежде нет световозвращающего элемента, надо включить фонарик на телефоне (некоторые, кстати, так и делают). В населенном пункте пешеход может двигаться по ходу движения транспорта, но световозвращатель – обязательное условие безопасности.

- Напомните, пожалуйста, какая ответственность предусмотрена для пешеходов-нарушителей?

- За нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей. Напомню, что переходить проезжую часть надо по пешеходному переходу. Если в зоне видимости переход есть, пешеход обязан до него дойти, чтобы пересечь дорогу. Если в зоне видимости «зебры» нет, пешеход пересекает проезжую часть строго под прямым углом на участке дороги, который хорошо просматривается в обе стороны, убеждаясь в безопасности перехода – т.е. в отсутствии приближающихся транспортных средств. Переходить проезжую часть в зоне ограниченной видимости – например, за крутым поворотом – нельзя.

Но есть еще одна беда: очень многие и молодые, и пожилые граждане переходят проезжую часть по нерегулируемому переходу не глядя по сторонам, даже не поворачивая головы в сторону машины, будучи уверенными, что водитель обязан пропустить.

- Но ведь водитель обязан?

- Безусловно. Но и пешеход, как гласят правила, обязан убедиться в безопасности маневра. Потому что человеческий фактор никто не отменял: водитель может отвлечься, ему может стать плохо, он может не успеть затормозить, если пешеход внезапно шагнул из темноты на проезжую часть. В Гатчине было ДТП: молодая девушка, не посмотрев по сторонам, пошла по нерегулируемому переходу через дорогу, водитель ее не заметил и сбил. У пострадавшей – перелом бедра; водителя лишили прав на полтора года с крупным штрафом за причинение вреда здоровью. Да, водитель был наказан: он полтора года ходил пешком, заплатил штраф, но в итоге вернулся за руль, а пострадавшая долго лечилась, потом проходила реабилитацию. И легче ей от того, что водитель виноват? Поэтому и пешеходам надо самим прежде всего беспокоиться о собственной безопасности и беречь себя, не уповая на водителей.

Шесть ДТП с пешеходами

- Много сейчас ДТП с пешеходами?

- Если в августе на территории Гатчинского округа не было ни одной аварии с участием пешеходов, то в сентябре зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых двое погибли и пятеро пострадали.

Два ДТП произошло на пешеходных переходах. Например, на Киевской улице девочка переходила дорогу по нерегулируемому переходу: автобус остановился ее пропустить, а из-за него выскочил мотоциклист, который даже не притормозил перед переходом и не обратил внимания, что автобус стоит перед «зеброй». К счастью, травмы оказались нетяжелые.

В светлое время суток трагедия случилась на гатчинской объездной – там, где по три полосы в каждом направлении: двое водителей остановились на обочине в соответствии с правилами дорожного движения и вышли из машин поговорить. А третий водитель ехал в крайнем правом ряду и на что-то отвлекся. И его автомобиль стал смещаться вправо, ударил одну из стоящих машин и сбил обоих пешеходов. Один из них скончался на месте, второй получил травмы.

На шоссе Стрельна – Кипень – Гатчина погиб человек, переходивший в темноте проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Он был одет в темное, на дороге освещения не было – водитель его не заметил.

Дети в обязательном порядке должны носить на одежде световозвращающие элементы и не находиться на дороге без присмотра. Но есть еще одна не менее сложная категория пешеходов – это люди в преклонном возрасте. Пожилым пешеходам-нарушителям очень трудно доказать, что переходить проезжую часть надо по правилам, не подставляя под удар себя и водителя. Сотрудники Госавтоинспекции пытаются воздействовать, убеждают, просят не подавать неправильный пример подрастающему поколению.

Пожилой водитель – источник опасности?

- А пожилые водители не относятся к проблемной категории?

- Тут критерием выступает не столько возраст, сколько состояние здоровья. Конечно, хотелось бы порекомендовать пожилым гражданам взвесить все возможные риски, прежде чем садиться за руль. И медицинская водительская справка в данном случае ничего не гарантирует. Судите сами: справка выдается сроком на десять лет. И проходя водительскую медкомиссию, например, в семьдесят лет, человек демонстрирует отменное здоровье по всем параметрам, но организм не молодеет, и как этот водитель будет себя чувствовать через пять, через восемь лет?

К сожалению, только за эту осень в Гатчинском округе произошло три ДТП с участием пожилых водителей, в которых были погибшие. Две аварии были идентичные. В сентябре водителю 1938 года рождения стало плохо на дороге – он пересек встречную полосу, съехал в левый кювет и умер. В данном случае на дороге не было других машин, и больше никто не пострадал, но такие ситуации опасны тем, что, как правило, когда человек за рулем теряет сознание, машина уходит влево – на встречную полосу.

В начале октября в садоводстве в Гатчинском округе водитель того же возраста, 87 лет, выезжал задним ходом с дачного участка и умер за рулем. Машина проехала через дорогу и врезалась в соседский забор.

Не так давно на автодороге Красное Село – Гатчина – Павловск в Антелево случилась авария, в которой погибла пожилая женщина. Ее 79-летний супруг, управляя автомобилем, при расхождении с грузовиком по непонятным причинам изменил траекторию движения и ударил грузовик в заднее левое колесо – машина отскочила и правой стороной столкнулась с микроавтобусом. В результате ДТП скончалась пассажирка. Водитель внятного объяснения своим действиям дать не смог, налицо – ментальные нарушения.

Соборная закрыта для самокатов

- Многих водителей и пешеходов нервируют электросамокаты: водители боятся их сбить, пешеходы – быть сбитыми. Самокатчики часто появляются бесшумно и внезапно. Госавтоинспекция контролирует этих участников движения?

- По мере возможности ограничиваем. Летом на комиссии по безопасности дорожного движения присутствовали провайдеры электросамокатов, в Гатчине две таких организации. Технически они могут закрыть любой участок города для движения своих самокатов, и по нашему настоянию была закрыта Соборная – по пешеходной части улицы электросамокаты больше не ездят. Возле всех школ и детских садов скорость самокатов принудительно снижается до 10 км/ч: мы дали провайдерам перечень адресов, и теперь при въезде в эти зоны скорость самоката автоматически падает. Также в число адресов вошли и места с наиболее оживленным движением пешеходов.

Кроме того, совместно с владельцами электросамокатов мы ведем борьбу с нарушителями, и тех, кто норовит прокатиться вдвоем на одном самокате, бьют рублем: их можно сфотографировать, указать адрес и место, где обнаружено нарушение, и отправить фото организаторам проката. Нарушитель, управляющий самокатом, заплатит штраф – 5000 рублей.

Хотелось бы напомнить гражданам, передвигающимся на личных и более мощных электросамокатах: правила распространяются на всех участников дорожного движения, нарушения чреваты, а данная категория водителей особенно уязвима на проезжей части.

Недавний пример: на автодороге Стрельна – Кипень – Гатчина в темное время суток водитель электросамоката мощностью больше 350 Вт ехал без осветительных приборов по шоссе навстречу движению автотранспорта – совершил лобовое столкновение и погиб. Предположительно, он был нетрезв.

Пьяные аварии

- Александр Анатольевич, пьяных водителей меньше не становится?

- К сожалению, нет, и к лицам, находящимся за рулем в алкогольном опьянении, добавляются водители в опьянении наркотическом, и их много. В сентябре произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, в котором пострадал человек. В августе трое получили травмы различной степени тяжести в пьяной аварии.

За 9 месяцев сотрудниками ГАИ на дорогах Гатчинского округа было выявлено 180 водителей в состоянии опьянения и 122 человека с признаками опьянения, которые отказались от освидетельствования, а также 52 водителя, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Итого – более 350 человек.

- Что происходит с теми, кто отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения?

- За отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена такая же санкция, как и за установленное состояние опьянения – по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ: лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

- Тогда в чем смысл отказа?

- Многие стараются скрыть употребление наркотиков и предпочитают сойти за пьяницу, лишь бы нигде не фигурировало наркотическое опьянение. Госавтоинспекция проводит рейды «Нетрезвый водитель» каждую пятницу, субботу и воскресенье, а также в другие дни на неделе. Мы анализируем, когда происходят ДТП, и проводим профилактические мероприятия. Это носит характер массовых проверок на дорогах: мы останавливаем все проезжающие транспортные средства на предмет проверки водителя на состояние алкогольного опьянения.

- Где проводятся эти операции: в городе, в сельской местности?

- В разных местах. Главное – эффект внезапности.

Екатерина Дзюба

Инфографика группы “Феномен”