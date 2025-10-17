Маяки Ладоги ждут туристов

ОТСЮДА НАЧИНАЛАСЬ ДОРОГА ЖИЗНИ

Сейчас Олег Карепанов, смотритель Осиновецкого маяка, что расположен на юго-западном берегу Ладожского озера, называет «отчаянных маячников» вандалами. И действительно, неясно, чего ожидать от непрошенных гостей. Другое дело, если маяк официально откроют для экскурсионных групп. Однако пока приблизиться к Осиновецкому маяку даже с воды — это редкая удача, так как расположен он вне основной судоходной трассы.

А ведь в годы Великой Отечественной войны, к лету 1942 года, здесь возник самый большой озёрный порт страны. К этому моменту были закончены работы по созданию Осиновецкого водно-железнодорожного узла, в первую же блокадную зиму заработала ледовая трасса. «Порт Осиновец, выстроенный с нуля, стал на время блокады единственным вокзалом Ленинграда и заменил собой все железнодорожные, речные и морские порты города», — писал в своей статье, посвящённой 80-летию Дороги жизни, доктор исторических наук, профессор Василий Курмышов. По замечанию учёного, благодаря порту Осиновец были эвакуированы 90% людей и получено 90% грузов с продовольствием.

Сложно представить, как под вражеским огнём удалось осуществить столь масштабные задачи, ведь ещё в сентябре 1941 года Осиновец представлял собой маленькую рыбачью гавань. Правда, Осиновецкий маяк поражал своим величием уже тогда: высота в 70 метров (как у 20-этажного дома) сделала его одним из самых крупных маяков в Европе.

Маяки Ладожского озера, а всего их восемь, находятся в ведении ФБУ «Администрация „Волго-Балт“». На территории Ленобласти — пять маяков, остальные расположены в Карелии.

— Мы хотим включить Осиновецкий маяк в экскурсионные маршруты, ведь рядом находится памятник «Разорванное кольцо», а также Центральный военно-морской музей «Дорога жизни», — рассказал и.о. руководителя «Администрации „Волго-Балт“» Дмитрий Глушаков. — Но наша задача состоит ещё и в том, чтобы сохранить цепь маяков как дублирующую навигационную систему.

Его заместитель Игорь Черенков добавил, что на Осиновецком маяке удалось осуществить противоаварийные работы: убрана старая штукатурка, отремонтированы стяжные кольца, устранены трещины. Однако полная реконструкция маяка ещё впереди.

Председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк отметил, что уже готово предпроектное решение:

— Ленобласть к своему 100-летнему юбилею планирует серьёзно заняться маячной системой, внутренними водными путями. Почему прежде всего Осиновецкий маяк? Это восстановление исторической справедливости — отсюда начиналась Дорога жизни.

СТОРОЖЕНСКИЙ, БУГРОВСКИЙ, ХЕЙНЯЛУОТО…

С апреля по сентябрь этого года частично отремонтирован и другой значимый для передвижения по Ладоге объект— маяк на рукотворном острове Сухо. Хотя Дорога жизни проходила южнее этого острова, он имел важное стратегическое значение: здесь были установлены орудия для прикрытия трассы, а маяк указывал нашим конвоям путь к главной базе Ладожской военной флотилии. 22 октября 1942 года гитлеровцы атаковали остров Сухо, но небольшой гарнизон моряков, благодаря вовремя подоспевшей помощи, сумел героически отбить атаку.

После войны на крошечном острове Сухо работала метеостанция. В домике, из которого, как ствол дерева, «растёт» маяк, жил смотритель с семьёй. В 1990-е домик опустел и начал разрушаться. Сейчас его привели в порядок, установили солнечные батареи и систему видеонаблюдения — очень уж много желающих увидеть воочию остров в форме подковы и дом с маяком.

Ждут своей очереди ещё три маяка Ленобласти: Стороженский, Свирский и Бугровский. По словам Игоря Черенкова, их реконструкция возможна в рамках Федерального проекта развития инфраструктуры опорной сети внутренних водных путей (часть нацпроекта «Эффективная транспортная система»).

— По карельским маякам — Малый и Хейнялуото — уже есть документация, прошедшая госэкспертизу, мы готовы к реализации. По маякам Ленобласти мы корректируем документацию, так как Свирский маяк был признан объектом культурного наследия, — пояснил Игорь Черенков.

АЛЕКСАНДРА СИДОРОВА