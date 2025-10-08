Ремонт дорог – на финишной прямой

Где уже закончен ремонт – к радости водителей и пешеходов – и что еще предстоит сделать, рассказали в отделе по дорожному хозяйству Гатчинского ЖКХ.

Полностью заасфальтирована улица Чкалова: с нанесением разметки, с парковкой вдоль Приоратского парка – там, где раньше автомобили стояли на обочине. Заменено два светофора. Осталось обновить дорожные знаки, доделать тротуар, который идет практически до самого Варшавского переезда, и восстановить благоустройство.

Закончены работы на улице Авиатриссы Зверевой, свежий асфальт ведет прямо в Заячий Ремиз. После ремонта вернулись на прежнее место «лежачие полицейские», восстановлена разметка, приведен в порядок старый тротуар и от улицы Красных Военлетов до Заячьего Ремиза построен новый – вкупе с велодорожкой красного цвета. Далее здесь будет обустроен газон шириной 12 метров, где посадят липы: так липовая аллея, которая начинается на площади Богданова, продлится в сторону Заячьего Ремиза.

По соседству дорожники заасфальтировали улицу Красных Военлетов – в рамках ремонта двора у дома № 11, где было выполнено комплексное благоустройство: пешеходные дорожки, освещение, проезды, парковки.

На въезде в город (подъезд

№ 1) положен новый асфальт с новой разметкой: осталось привести в порядок обочины и заменить знаки. На пешеходный переход через проспект 25 Октября, рядом с поворотом на Рощинскую улицу, вернутся «лежачие полицейские», причем в новом формате. Искусственные неровности в Гатчине теперь делаются не узкими резиновыми, а широкими асфальтированными и совмещаются с нерегулируемыми пешеходными переходами – там, где нет светофоров.

Дорожники ждут коммунальщиков

Улицу Карла Маркса полностью открыли для движения машин. Осталось доделать заезды во дворы, разметку, искусственные неровности и, конечно, восстановить газоны (пятно некачественного покрытия на проезжей части возле ул. Радищева будет отфрезеровано и заасфальтировано заново).

Правда, обновленная ул. К. Маркса упирается в разбитую ул. 7 Армии, где до сих пор ведется перекладка труб. Когда подрядчики «Водоканала» закончат замену инженерных сетей, дорожники приступят к асфальтированию проезжей части. На

ул. Радищева по гарантии был переделан участок асфальта на мес-те просадки на котловане.

Кроме того, на ул. Карла Маркса, Авиатриссы Зверевой и Чкалова в ближайшем будущем появятся «умные» остановки: новые остановочные павильоны уже на подходе, а все работы по подключению выполнены – подведено электричество и интернет.

Сейчас ведутся дорожные работы на улице Металлистов: отфрезеровано покрытие – сняты остатки старого асфальта, прочищен водоотвод, дорожники готовятся к укладке нового асфальта. Летом были полностью отремонтированы соседние улицы – Железнодорожная и Строителей.

Ремонт улицы Генерала Кныша на Аэродроме выходит в финал. На этой неделе началась укладка нижнего слоя асфальта. Объем выполняемых работ сопоставим по площади с проспектом 25 Октября – 25 тысяч квадратных мет-

ров, и завершение масштабной реконструкции уже не за горами.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой