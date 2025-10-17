Детей бездарных не бывает

- Я окончила музыкальную школу в Ломоносове по классу домры, – рассказывает Людмила Егоровна. - Потом – музыкальное училище им. Мусоргского и, уже работая в Гатчинской музыкальной школе, получила квалификацию руководителя оркестрового коллектива в Ленинградском институте культуры.

- Вы видели себя учителем музыки?

- Моя цель была преподавать. В том числе и по примеру мужа, который преподавал дирижирование в институте культуры и руководил лучшим в Ленинградской области оркестром. Я, равняясь на него, старалась не отставать.

- И вот вы уже 43 года руководите оркестром народных инструментов в Гатчине…

- Сначала мне доверили детский оркестр, который в школе был и раньше. А через некоторое время я предложила педагогам вместе выступать: тогда и техника у нас всегда в руках будет, и мы сможем детям показать, на что мы способны. Сначала это был ансамбль, который постепенно разрастался и вырос до оркестра. В 1996 году наш оркестр стал муниципальным, и даже в непростые девяностые благодаря поддержке руководителя отдела культуры Антонины Максимовны Качаловой мы удержались на плаву.

- Что сейчас в репертуаре оркестра?

- Мы играем и русские народные песни, и романсы, и классику, и эстрадную музыку, есть фантазии для гуслей, для инструменталистов. В состав оркестра входят все инструменты, начиная с домры малой и заканчивая контрабасом. Оркестр является дипломантом областных, всероссийских, международных конкурсов. В прошлом году, например, наш оркестр отправился на всероссийский фестиваль «Душа баяна» и занял там первое место.

- Вы сами играете в оркестре?

- Да, на альтовой домре. Она по звучанию ближе к виолончели.

- Людмила Егоровна, среди ваших выпускников многие посвятили себя музыке?

- Довольно-таки да. Кто-то еще продолжает музыкальное образование, кто-то уже преподает. В нашей школе, например, работают мои ученики Анатолий Мещеряков и Евгения Ивановская. Моя выпускница Ольга Сахарова преподает в музыкальной школе в Петербурге, Софья Никонова – в Москве.

Но даже если ученик не стал профессиональным музыкантом, но продолжает играть – это тоже прекрасно. Вот, например, мой выпускник прошлого года Марк Кожевников играет на гитаре, на домре и на ударных и создал свою группу.

- В каком возрасте лучше поступать в музыкальную школу на домру, балалайку?

- Лучше в 7–8 лет. Были, конечно, у меня ребята и младше, которых в пять с половиной привели: пальчики прозрачные – как прижимать струну? Но ребята занимались, старались и выучились. Зависит всё от родителей. Если родители заинтересованы, ребенок будет заниматься. Если родители не заинтересованы, ничего не получится.

- Людмила Егоровна, вы бы посоветовали сегодняшним родителям отдавать ребенка в музыку?

- Безусловно. Это внутренне развивает. У нас в школе совсем другое общение: с нашими детьми интересно разговаривать, они много знают, ходят в театры, в филармонию, на концерты. Родители в этом плане, конечно, молодцы.

- А если бездарь?

- Детей бездарных не бывает. У каждого есть слух, который нужно развивать. И, если у ребенка появилось желание заниматься музыкой и родители готовы помогать ему, я бы посоветовала им учить ребенка музыке. Я полагаю, еще никто не пожалел, что окончил музыкальную школу и приобщился к прекрасному.

Екатерина Дзюба