Владимир Путин открыл мемориал «Князь Александр Невский с дружиной»

Открытие мемориала на берегу Чудского озера стало одним из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. Скульптурная композиция состоит из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Землям рядом с монументом планируется придать статус поля ратной славы. Также здесь будет музейный павильон с диорамой "Ледовое побоище" и артефактами, найденными на дне Чудского озера.

«Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути - всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России», - подчеркнул президент.

Александра Невского чтут как правителя, всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата и, безусловно, как хранителя веры и традиций, сказал он. В тот период истории угроза утраты государственности могла стать трагической реальностью, и Александр Невский со своими ратниками встал на борьбу за последний рубеж Отечества.

«Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта победа стала решающей, остановила наступление врагов и показала всем - на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена и есть люди на земле русской, готовые, не щадя себя, за нее бороться», - отметил Владимир Путин.

Александру Невскому было тогда чуть больше 20 лет, юными были и его воины. Их портреты, конечно же, не сохранились, поэтому образы собирательные - так, в мемориале увековечены и десантники легендарной 6-й роты, которые проявили героизм уже в наше время.

Освещение мемориала провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что образ святого благоверного князя Александра Невского учит любви к Родине и необходимости защищать свою веру.

Кира Латухина

«Российская газета» https://rg.ru/2021/09/15/reg-szfo/vladimir-putin-otkryl-memorial-kniaz-aleksandr-nevskij-s-druzhinoj.html