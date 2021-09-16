Владимир Путин открыл мемориал «Князь Александр Невский с дружиной»

Открытие мемориала на
берегу Чудского озера стало одним из центральных событий празднования 800-летия
со дня рождения Александра Невского. Скульптурная композиция состоит из фигур
князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых.
Землям рядом с монументом планируется придать статус поля ратной славы. Также
здесь будет музейный павильон с диорамой "Ледовое побоище" и
артефактами, найденными на дне Чудского озера.
«Здесь, на Чудском озере,
князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков,
отстояли Новгород и Псков, а по сути - всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним
из символов воинской славы России», - подчеркнул президент.
Александра Невского чтут
как правителя, всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого полководца
и дипломата и, безусловно, как хранителя веры и традиций, сказал он. В тот
период истории угроза утраты государственности могла стать трагической
реальностью, и Александр Невский со своими ратниками встал на борьбу за
последний рубеж Отечества.
«Они сокрушили шведов на
Неве, выбили оккупантов из Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта
победа стала решающей, остановила наступление врагов и показала всем - на
Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена и есть люди на земле русской,
готовые, не щадя себя, за нее бороться», - отметил Владимир Путин.
Александру Невскому было
тогда чуть больше 20 лет, юными были и его воины. Их портреты, конечно же, не
сохранились, поэтому образы собирательные - так, в мемориале увековечены и
десантники легендарной 6-й роты, которые проявили героизм уже в наше время.
Освещение мемориала
провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что образ святого
благоверного князя Александра Невского учит любви к Родине и необходимости
защищать свою веру.
Кира Латухина
«Российская газета» https://rg.ru/2021/09/15/reg-szfo/vladimir-putin-otkryl-memorial-kniaz-aleksandr-nevskij-s-druzhinoj.html