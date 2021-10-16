Алексей Вальденберг рассказал ЛенТВ24 о трех условиях для прекращения пандемии коронавируса

«У нас регистрируется рост заболеваемости. Все, что связано с тем, что мы обычно называем «волной», есть. То, что она не легче и не проще, чем все предыдущие периоды роста заболеваемости, это совершенно точно. Больных много», - подчеркнул Алексей Вальденберг.

Главный санитарный врач Ленобласти назвала эпидемиологическую ситуацию неблагоприятной

Напомним, темп прироста больных за неделю (с 27 сентября по 4 ноября) к предыдущей составил 5,36%, что, по словам главного санитарного врача по Ленинградской области Ольги Историк, достаточно большой процент. Порядка 80% жителей региона переносят коронавирус с симптомами ОРВИ, но у 12% наблюдается пневмония. Оставшиеся 8% - счастливчики, у которых болезнь протекает бессимптомно.

Из-за большого прироста заболевших ранее было принято решение, что с 15 ноября в регионе усиливают «антиковидные» меры.

«Принятые меры буду способствовать сдерживанию роста заболеваемости, но существуют три условия, при которых можно добиться прекращения пандемии. Первое - вакцинация, второе - использование средств защиты, третье - противоэпидемические ограничения, о которых и шла речь. Конечно, те меры, которые принимаются на региональном и федеральном уровнях в плане введения новых ограничений, - это очень важно и нужно. Это сыграет свою роль. Но эффект от них был бы больше, если бы мы могли привить большее число населения, если бы мы более ответственно относились к средствам индивидуальной защиты. Введенные ограничения - вынужденная мера, они вводятся не от хорошей жизни», - объясняет Алексей Вальденберг.

Количества вакцинированных граждан (на сегодняшний момент в Ленобласти их 35,7%) недостаточно для создания коллективного иммунитета. Специалисты считают, что в регионе должно быть вакцинировано хотя бы не менее 60%.

Алексей Вальденберг рассказал и о данных Минздрава, согласно которым 16% среди заболевших - это дети. Именно поэтому сейчас в стране работают над тем, чтобы начать прививать подростков. По последней информации, вакцинация детей от COVID-19 в России может начаться в январе 2022 года.

«Если в первую волну мы говорили о том, что дети не болеют, то на сегодняшний день они болеют довольно много. К сожалению, есть даже примеры тяжелого течения болезни», - сообщает заместитель председателя.

Расслабляться не стоит и тем, кто переболел, у кого уже есть антитела. Их приглашают на повторную вакцинацию, чтобы поддержать иммунитет.

«Мы принимаем во внимание сертификат переболевшего в течение 6 месяцев с момента заболевания, потому что иммунитет имеет тенденцию постепенно угасать. Особенно штаммы, распространенные сейчас, могут пробивать эту защиту. Опять же подчеркну, что иммунизация, вакцинация предотвращает хождение вируса, сокращает число мутаций. У нас есть абсолютная уверенность, что вторую вакцинацию надо проходить обязательно. Время покажет, как вирус будет вести себя дальше, но, скорее всего, также через полгода нужно будет привиться. Мы же прививаемся ежегодно от гриппа, это уже вошло в нашу обычную жизнь», - объясняет Алексей Вальденберг.

Напомним, к группам риска до сих пор относятся люди старшего возраста и люди, имеющие сопутствующие заболевания.

«Группы риска существуют, но мы должны делать установку на то, что прививаться должны абсолютно все. За исключением тех, у кого есть настоящие жесткие противопоказания, а не просто не желание или соображения, ничем не подкрепленные, связанные с попыткой уклониться от вакцинации. Вакцинация безопасна и эффективна. Ничего более эффективного на сегодняшний день у нас, к сожалению, нет», - резюмировал специалист, в очередной раз подчеркнув, что очень многое зависит от граждан.

На территории Ленинградской области с 15 ноября вход в театры, кино, концертные площадки, ночные клубы, цирки, бассейны и на фитнес будет возможен при предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста давностью 72 часа. Как сообщила ранее председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай, при посещении жизненно необходимых объектов, таких как магазины, аптеки, учреждения образования, торговые центры, необходимо соблюдать масочный режим, измерять температуру и соблюдать дистанцию. QR-код в этом случае требоваться не будет.

«Почувствуйте ответственность за себя и своих близких», - призывает Алексей Вальденберг.