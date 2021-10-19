Полмиллиона в простыне

Всем пенсионерам давали одну и ту же инструкцию: завернуть деньги
в простыню и отдать курьеру. Курьер, судя по всему, приезжал один и тот же на
одной и той же машине белого цвета. Пенсионеры послушно выполняли указания
мошенников и заворачивали в простыни сотни тысяч. Не проверяли, не
перезванивали своим близким, а сразу кидались собирать деньги. В таких случаях
звонок сыну или внуку для проверки информации почему-то всегда происходит
постфактум – когда дело сделано, деньги отданы. Тут и выясняется, что никакие
дети-внуки в ДТП не попадали, это чистой воды обман. И потерпевшие идут в
полицию. А надо – наоборот…
16-го октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району
поступило сразу четыре аналогичных заявления о мошенничествах.
85-летнему жителю Гатчины днем ранее, в пятницу, около пяти
часов вечера на домашний телефон поступил звонок о какой-то незнакомой женщины.
Путем обмана и злоупотребления доверием она убедила пенсионера, что его дочь
стала участником ДТП, а второй человек находится в тяжелом состоянии. Нужно
срочно дать 50 тысяч на операцию.
После этого позвонил мужчина. Он заявил, что надо собрать деньги,
завернуть в простыню, после чего приедет водитель и заберет их. Пожилой человек
послушался. Где-то через час раздался звонок в домофон. Он открыл. К нему на
этаж поднялся неизвестный, который молча забрал простыню с деньгами и ушел. Его
приметы: высокий, крепкого телосложения, смуглый.
82-летней жительнице Хохлова поля в субботу
утром на мобильный телефон позвонила с московского номера какая-то девушка,
представившаяся внучкой Полиной. «Внучка» сообщила, что попала в ДТП, и по ее
вине сильно пострадала женщина. Необходимо собрать 800 тысяч рублей. Бабушка
ответила, что есть только 200 тысяч. «Полина» согласилась и на это, сообщив,
что к дому подъедет автомобиль и надо передать завернутые в простыню деньги
водителю.
Через полчаса позвонили снова. Велели выходить с деньгами –
водитель подъехал. Пенсионерка вышла из дома, подошла к белой иномарке, за
рулем которой сидел смуглый мужчина, и отдала ему простыню с
деньгами. Водитель уехал. В этот день потерпевшей поступило в общей
сложности шесть звонков с московских номеров. Ничего не насторожило.
Также 16-го октября в гатчинскую полицию обратилась 75-летняя
жительница Гатчины. Ей в этот день позвонил на стационарный телефон
мужчина. Он сказал, что ее внучка Настя переходила дорогу в неположенном месте,
и по ее вине водитель сбил пешехода. Пешеход получил тяжелые увечья. Нужна
срочная операция – дайте 800 тысяч рублей.
Через двадцать минут после этого бабушке позвонила сама Настя –
пенсионерка уверена, что узнала свою внучку по голосу. «Внучка» сообщила, что
попала в аварию, и пострадавшая сторона нуждается в операции – за 800 тысяч
рублей. Бабушка ответила, что такой суммы нет – есть только 500 тысяч. Ладно.
Тогда позвонил мужчина, представившийся следователем, и велел завернуть
полмиллиона в простыню и отдать водителю. Вскоре «следователь» перезвонил:
водитель подъехал – надо выходить с простыней. Пенсионерка вышла на улицу – к
поджидавшему белому автомобилю и передала водителю (на вид – лет двадцать,
худой) завернутые в простынь 500 тысяч.
Аналогичным образом «развели» 76-летнюю бабушку. Ей поступил
звонок на домашний телефон, и женский голос представился внучкой Мариной.
«Марина» стала виновницей ДТП – надо 200 тысяч. После этого трубку взял
мужчина, назвался следователем – Захаровым Алексеем и потребовал уже не 200, а
800 тысяч рублей. Деньги, конечно, надо упаковать в простыню и передать
водителю.
Бабушка бросилась искать необходимую сумму. Собрала шесть тысяч
евро. Ей позвонили, сказали, что водитель подъехал. С завернутой в простыню
валютой пенсионерка подошла к белой иномарке, за рулем которой сидел худой
мужчина азиатского типа, на вид – лет двадцати пяти. Женщина отдала деньги –
более 500 тысяч в рублевом эквиваленте, и машина уехала.
Почему требовалось заворачивать деньги именно в простыни, а не в
наволочки, полотенца, пододеяльники? Какая-то нехватка у преступников отдельных
элементов постельного белья, что ли…
По фактам мошенничеств в значительном размере возбуждены уголовные
дела.