Полмиллиона в простыне

Всем пенсионерам давали одну и ту же инструкцию: завернуть деньги в простыню и отдать курьеру. Курьер, судя по всему, приезжал один и тот же на одной и той же машине белого цвета. Пенсионеры послушно выполняли указания мошенников и заворачивали в простыни сотни тысяч. Не проверяли, не перезванивали своим близким, а сразу кидались собирать деньги. В таких случаях звонок сыну или внуку для проверки информации почему-то всегда происходит постфактум – когда дело сделано, деньги отданы. Тут и выясняется, что никакие дети-внуки в ДТП не попадали, это чистой воды обман. И потерпевшие идут в полицию. А надо – наоборот…

16-го октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сразу четыре аналогичных заявления о мошенничествах.

85-летнему жителю Гатчины днем ранее, в пятницу, около пяти часов вечера на домашний телефон поступил звонок о какой-то незнакомой женщины. Путем обмана и злоупотребления доверием она убедила пенсионера, что его дочь стала участником ДТП, а второй человек находится в тяжелом состоянии. Нужно срочно дать 50 тысяч на операцию.

После этого позвонил мужчина. Он заявил, что надо собрать деньги, завернуть в простыню, после чего приедет водитель и заберет их. Пожилой человек послушался. Где-то через час раздался звонок в домофон. Он открыл. К нему на этаж поднялся неизвестный, который молча забрал простыню с деньгами и ушел. Его приметы: высокий, крепкого телосложения, смуглый.

82-летней жительнице Хохлова поля в субботу утром на мобильный телефон позвонила с московского номера какая-то девушка, представившаяся внучкой Полиной. «Внучка» сообщила, что попала в ДТП, и по ее вине сильно пострадала женщина. Необходимо собрать 800 тысяч рублей. Бабушка ответила, что есть только 200 тысяч. «Полина» согласилась и на это, сообщив, что к дому подъедет автомобиль и надо передать завернутые в простыню деньги водителю.

Через полчаса позвонили снова. Велели выходить с деньгами – водитель подъехал. Пенсионерка вышла из дома, подошла к белой иномарке, за рулем которой сидел смуглый мужчина, и отдала ему простыню с деньгами. Водитель уехал. В этот день потерпевшей поступило в общей сложности шесть звонков с московских номеров. Ничего не насторожило.

Также 16-го октября в гатчинскую полицию обратилась 75-летняя жительница Гатчины. Ей в этот день позвонил на стационарный телефон мужчина. Он сказал, что ее внучка Настя переходила дорогу в неположенном месте, и по ее вине водитель сбил пешехода. Пешеход получил тяжелые увечья. Нужна срочная операция – дайте 800 тысяч рублей.

Через двадцать минут после этого бабушке позвонила сама Настя – пенсионерка уверена, что узнала свою внучку по голосу. «Внучка» сообщила, что попала в аварию, и пострадавшая сторона нуждается в операции – за 800 тысяч рублей. Бабушка ответила, что такой суммы нет – есть только 500 тысяч. Ладно. Тогда позвонил мужчина, представившийся следователем, и велел завернуть полмиллиона в простыню и отдать водителю. Вскоре «следователь» перезвонил: водитель подъехал – надо выходить с простыней. Пенсионерка вышла на улицу – к поджидавшему белому автомобилю и передала водителю (на вид – лет двадцать, худой) завернутые в простынь 500 тысяч.

Аналогичным образом «развели» 76-летнюю бабушку. Ей поступил звонок на домашний телефон, и женский голос представился внучкой Мариной. «Марина» стала виновницей ДТП – надо 200 тысяч. После этого трубку взял мужчина, назвался следователем – Захаровым Алексеем и потребовал уже не 200, а 800 тысяч рублей. Деньги, конечно, надо упаковать в простыню и передать водителю.

Бабушка бросилась искать необходимую сумму. Собрала шесть тысяч евро. Ей позвонили, сказали, что водитель подъехал. С завернутой в простыню валютой пенсионерка подошла к белой иномарке, за рулем которой сидел худой мужчина азиатского типа, на вид – лет двадцати пяти. Женщина отдала деньги – более 500 тысяч в рублевом эквиваленте, и машина уехала.

Почему требовалось заворачивать деньги именно в простыни, а не в наволочки, полотенца, пододеяльники? Какая-то нехватка у преступников отдельных элементов постельного белья, что ли…

По фактам мошенничеств в значительном размере возбуждены уголовные дела.