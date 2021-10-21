Лукаши вышли в финал по мини-футболу

Соревнования проходили в рамках 57-й областной Спартакиады школьников.

В полуфинале игры проводились по Олимпийской системе (на вылет). В первой игре команда из Лукашевской школы встретилась с командой Терволовской школы, где уверенно одержала победу со счетом 3:1. Вторую игру ребята из Лукашей провели с командой из Вистинской школы, где матч закончился в основное время (0:0), а в серии пенальти представителям Гатчинского района удалось одержать победу. Еще одна игра с командой из школы деревни Извара закончилась со счетом 1:0.

Поздравляем учащихся Лукашевской школы и их тренера Александра Павлюченкова и желаем им победы в финале чемпионата Ленинградской области.