«Автору» предполагаемого источника запаха в Гатчине вынесено предостережение

Как сообщает комитет государственного экологического надзора Ленинградской области, предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований вынесено объекту, расположенному в «Промзоне 1» в Гатчине.

В период с декабря 2021 по февраль 2022 в адрес Комитета эконадзора поступило свыше тридцати обращений граждан по вопросу продолжительного химического запаха и возможного нарушения обязательных требований действующего законодательства при осуществлении производственной деятельности в ночное время и выходные дни на территории «Промзоны 1» в квартале 4, площадка 1.

Согласно закону лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники, обязаны, в том числе, осуществлять учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников, проводить производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов в атмосферный воздух и представлять отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля в уполномоченный орган.

Однако в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности устанавливаются нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, в том числе нормативы допустимых выбросов для источников воздействия.

На основании этого комитетом эконадзора принимаются меры по недопущению нарушения обязательных требований действующего законодательства при осуществлении производственной деятельности в промзоне Гатчины. Также согласовывается внеплановая проверка объекта с органами прокуратуры на предмет соблюдения требований закона в области охраны атмосферного воздуха, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: комитет государственного экологического надзора Ленинградской области