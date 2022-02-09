«Автору» предполагаемого источника запаха в Гатчине вынесено предостережение

Как
сообщает комитет государственного экологического надзора Ленинградской области,
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований вынесено
объекту, расположенному в «Промзоне 1» в Гатчине.
В
период с декабря 2021 по февраль 2022 в адрес Комитета эконадзора поступило
свыше тридцати обращений граждан по вопросу продолжительного химического запаха
и возможного нарушения обязательных требований действующего законодательства
при осуществлении производственной деятельности в ночное время и выходные дни
на территории «Промзоны 1» в квартале 4, площадка 1.
Согласно
закону лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных
объектов, должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды
на основе применения технических средств и технологий обезвреживания выбросов и
сбросов загрязняющих веществ.
Юрлица
и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники, обязаны, в
том числе, осуществлять учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
и их источников, проводить производственный контроль за соблюдением
установленных нормативов выбросов в атмосферный воздух и представлять отчет об
организации и о результатах осуществления производственного экологического
контроля в уполномоченный орган.
Однако
в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности устанавливаются нормативы допустимого
воздействия на окружающую среду, в том числе нормативы допустимых выбросов для
источников воздействия.
На
основании этого комитетом эконадзора принимаются меры по недопущению нарушения
обязательных требований действующего законодательства при осуществлении
производственной деятельности в промзоне Гатчины. Также согласовывается
внеплановая проверка объекта с органами прокуратуры на предмет соблюдения
требований закона в области охраны атмосферного воздуха, сообщили в
пресс-службе ведомства.
Фото: комитет государственного экологического надзора Ленинградской области