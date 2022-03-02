Лучшие волейболисты встретились в Гатчине

Первыми 26 февраля на площадки ФОК «Арена» вышли мужские команды. Это был поистине волейбольный марафон. Игры начались в 10 утра, а закончились – в 00.30. 21 команда из города Гатчины и Гатчинского района приняли участие в турнире. Игры проходили по системе «до двух поражений» из трёх партий до 25 очков.

Итог мужской части Чемпионата:

1 место занял ВК «Ижора», капитан Элибоев Халил. Лучшим игроком команды признан Коновалов Евгений, призом зрительских симпатий был награжден Бронзов Алексей.

2 место - Сиверская, капитан Лязев Георгий. Лучшим игроком команды признан Нестеров Михаил, призом зрительских симпатий был награжден Лязев Георгий.

3 место - Верево, капитан Капустин Андрей. Лучшим игроком команды признан Бараниченко Алексей, призом зрительских симпатий был награжден Мельдешев Влад.

4 место - ДЮСШ №3, капитан Шустов Даниил.

Призом зрительских симпатий был награжден Хмелинин Руслан.

Во второй день на площадки вышли девушки. В Чемпионате участвовало восемь женских команд, которые были разделены на две группы и играли «в круг» из трех партий до 25 очков, далее «кресты», полуфинал и финальная часть.

Итог женских соревнований:

1 место - ДЮСШ №3, капитан Обухова Мария.

Лучшим игроком команды признана Соловьева Анна.

2 место – «Горчица», капитан Копейкина Юлия.

Лучшим игроком команды признана Земляницына Екатерина.

3 место – Верево, капитан Хисамеева Анастасия.

Лучшим игроком команды признана Волкова Александра.

4 место – команда «Взлёт», капитан Русакова Мария. Она была также признана лучшим игроком команды.

Федерация волейбола выражает огромную благодарность комитету по спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района за содействие в проведении Чемпионата.

Огромная благодарность Главному судье Евгению Лаппо за организацию турнира, Антону Иванову за помощь в организации и всему коллективу ФОК «Арена».