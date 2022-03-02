Лучшие волейболисты встретились в Гатчине
В Гатчине 26 и 27 февраля прошел Чемпионат города Гатчины по волейболу. В турнире приняли участие мужские команды, женские и команды ветеранов.
Первыми 26 февраля на площадки ФОК «Арена» вышли мужские команды. Это был поистине волейбольный марафон. Игры начались в 10 утра, а закончились – в 00.30. 21 команда из города Гатчины и Гатчинского района приняли участие в турнире. Игры проходили по системе «до двух поражений» из трёх партий до 25 очков.
Итог мужской части Чемпионата:
1 место занял ВК «Ижора», капитан Элибоев Халил. Лучшим игроком команды признан Коновалов Евгений, призом зрительских симпатий был награжден Бронзов Алексей.
2 место - Сиверская, капитан Лязев Георгий. Лучшим игроком команды признан Нестеров Михаил, призом зрительских симпатий был награжден Лязев Георгий.
3 место - Верево, капитан Капустин Андрей. Лучшим игроком команды признан Бараниченко Алексей, призом зрительских симпатий был награжден Мельдешев Влад.
4 место - ДЮСШ №3, капитан Шустов Даниил.
Призом зрительских симпатий был награжден Хмелинин Руслан.
Во второй день на площадки вышли девушки. В Чемпионате участвовало восемь женских команд, которые были разделены на две группы и играли «в круг» из трех партий до 25 очков, далее «кресты», полуфинал и финальная часть.
Итог женских соревнований:
1 место - ДЮСШ №3, капитан Обухова Мария.
Лучшим игроком команды признана Соловьева Анна.
2 место – «Горчица», капитан Копейкина Юлия.
Лучшим игроком команды признана Земляницына Екатерина.
3 место – Верево, капитан Хисамеева Анастасия.
Лучшим игроком команды признана Волкова Александра.
4 место – команда «Взлёт», капитан Русакова Мария. Она была также признана лучшим игроком команды.
Федерация волейбола выражает огромную благодарность комитету по спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района за содействие в проведении Чемпионата.
Огромная благодарность Главному судье Евгению Лаппо за организацию турнира, Антону Иванову за помощь в организации и всему коллективу ФОК «Арена».