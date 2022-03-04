В Гатчине пребывает редкая икона Божией матери

Икона «Благоуханный Цвет» - главная святыня Свято-Константино-Еленинского Измаильского мужского монастыря Одесской епархии.

Изображение Божией матери «Благоуханный Цвет» относится к редким православным иконам. Считается, что эта икона была написана в XVI-XVII веках в древнем Преображенском монастыре Метеора в Греции, который был основан в 1344 году. Как и сходная с ней икона «Неувядаемый Цвет», она относится к типу «Одигитрия» - иконописному образу, по преданию, написанному евангелистом Лукой.

На обеих иконах изображена Богоматерь, которая держит на левой руке младенца Христа. Пальцы Христа сложены в благословляющем жесте. В правой руке у Богородицы — цветы. На иконе «Благоуханный Цвет» это распустившаяся белая лилия - символический цветок Девы Марии, ее чистоты и непорочности, неувядаемости ее девства. По преданию, именно белые лилии преподносит Богоматери архангел Гавриил в день Благовещения.

Сюжет иконы связан с молитвословиями, где Пречистую Деву Марию символически сравнивают с «благоуханным цветом, неувядаемым цветом». В таком изображении Богородицы передан один из основополагающих догматов христианства: Дева Мария была и осталась девственной и непорочной. Богомладенец также чист и безгрешен и благословляет православных христиан на праведные дела.

На Руси существует несколько образов Божией Матери «Благоуханный Цвет». Один из них находится в Покровском кафедральном соборе города Воронежа и известен под именем Одигитрии «Благоуханный Цвет».

Предание повествует, что измаильская икона «Благоуханный Цвет» - точная копия греческой. Она была заказана для написания в Греции жителями города Измаила Георгием и Марией в XIX веке, освящена на оригинале и подарена в монастырский храм в знак благодарности Царице Небесной за исцеление их дочери от тяжкого недуга.

Измаильская икона «Благоуханный Цвет» - настоящая путешественница. Паломнические поездки монастырской братии с иконой традиционно совершаются только по Украине, но и по России. Примечателен нынешний путь этой иконы: осенью прошлого года она направилась из Одесской епархии в Крым, а потом и по всей России.

Этот редкий образ Божией матери очень любим верующими людьми. Считается, что тем, кто обращается к нему с искренней молитвой, с верой и упованием на помощь и заступничество, Божия матерь помогает обрести духовные силы для преодоления испытаний, продолжения жизни, исполнения христианского долга. Перед иконой Пресвятой Богородицы «Благоуханный Цвет» молятся, когда желают очистить душу от греха, избавиться от депрессии, укрепить веру, излечиться от тяжелой болезни, бесплодия.

Празднование в честь образа Божией матери «Благоуханный Цвет» совершается 28 ноября (15 ноября по ст. ст.).

Чудотворная икона «Благоуханный Цвет» пробудет в Покровском храме города Гатчины до 6 марта.

Подготовила Юлия Лысанюк